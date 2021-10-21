Додано: Чет 21 жов, 2021 18:02

ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?

Вы уж определитесь.



Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?

И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку. так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?Вы уж определитесь.Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?И всё же стоило быпоискать источник, а ужевываливать мусор на ветку.

1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут) 1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (

Кто? Где?

На заборе тоже много чего пишут.



2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан , ссылка в поиске.

Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы.

А "истории из фейсбучика"...

Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие.

Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.



3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?

Не запретили.

Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать. Серьёзные высказывания надо обосновывать серьёзными аргументами.

У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего. Кто? Где?На заборе тоже много чего пишут.Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы.А "истории из фейсбучика"...Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие.Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.Не запретили.Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать.высказывания надо обосновыватьаргументами.У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего.

1."Независимый аналитик данных" Joel Smalley тоже обосновывает.Выше ссылки на "журналистскую версию" его выводов.Я нашёл в твиттере его профиль с обсуждением (длинная ветка обсуждений) где он выкладывает данные и выводы (что-то типа Истребина). Но там куча данных, плюс часто на внешних ресурсах, - у меня не было времени углубляться, всё пересматривать и проверять. Да и вакцинаторы всё равно не поверят, а тупо снесут пост. Смысл трудиться?Так что информация не хуже обоснована (а по мне - даже лучше), чем у любимого местного "независимого демографа"Вроде это он:2. Истории из фейсбучика про ужасы ковида - не я ж их пощу. Опять же - "ужасы" постить можно. А постить сомнения о причинах и методах борьбы с вирусом - запрещено. Ютубчик вполне "официально" удаляет такие сомнения как "дезинформацию". А кто ютубчику дал право решать, где дезинфорация, а где истина? Ютуб - это эксперт-вирусолог, или у них в штате есть такие эксперты-модераторы? Аналогично и фейсбук.3. У меня есть знакомые, которые болели. Типа как гриппом, без "ужасов". Например мама друга, уже в возрасте, врач в районной больнице.4. Я "болел ковидом до того, как это стало мейнстримом" (лет 5 назад, уже писал об этом, после болезни даже температура продуктов плохо ощущалась - не то что вкусы-запахи)