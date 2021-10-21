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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4001400240034004

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 93
Мені вже зробили щеплення
60%
56
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.

Доволі поважний журнал. Прочитайте хоч wiki

  ЛАД написав:При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.

Не обов'язково. Я переконаний якби провели такий аналіз по тяжкому перебігу хвороб та смертях то висновки були б правильні, відповідно до "лінії партії" :) Не даремно ж світова риторика плавно змістилась від "Вакцини - єдиний ефективний захись проти Covid-19" до "Вакцини - єдиний ефективний захись проти тяжкого перебігу та смертей від Covid-19"
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:43

  Yuriyqwer написав:
  ЛАД написав:Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.

Доволі поважний журнал. Прочитайте хоч wiki

  ЛАД написав:При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.

Не обов'язково. Я переконаний якби провели такий аналіз по тяжкому перебігу хвороб та смертях то висновки були б правильні, відповідно до "лінії партії" :) Не даремно ж світова риторика плавно змістилась від "Вакцини - єдиний ефективний захись проти Covid-19" до "Вакцини - єдиний ефективний захись проти тяжкого перебігу та смертей від Covid-19"

БЦЖ тоже единственный эффективный способ остановки распространения туберкулёза. Что Вас так смущает тут?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам
\
А фахівцем з якої галузі мав бути другий співавтор? І гляньте до речі на його доробок, на раніше опубліковані статті.
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:00

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  stm написав:
  Успіх написав:Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації?
Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше? :D

Не важно. С 5 до 12 лет будет другая дозировка.
За вакцинацию подарок: очень советую Вам изучить продажи товаров через инстаграм. Молодежь сейчас там тусуется. По фоткам очень даже покупают, даже запчасти :)

По-першому виділеному - це Ви так вирішили, чи є десь медичні рекомендації?(як насправді повинно бути?)
По-другому - Дякую, та Ви, не перші, хто мені рекомендує переходити в онлайн торгівлю :) - а є якісь поради по офф-лайн торгівлі? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистичнй аналіз не зовсім конкретної і правильної інформації - навіть з достатньо великою виборкою - це просто псевдонаукова діяльність . Насправді там науки мінімум - і отримати результат можна будь-який , який ви хочете чи хотіли б ( навіть на рівні підсвідомості ) отримати . Результат дослідження , який практично ніхто не може ні перевірити , ні повторити - це наукове дослідження ? Взагалі-то медицина в принципі наукою може вважатися дуже вибірково - або біологія , або хімія - все решта - так - статистика невідомо про що ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:02

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?
Вы уж определитесь. :)

Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?
И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку.

1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут)

Кто? Где?
На заборе тоже много чего пишут.

2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан, ссылка в поиске.

Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы.
А "истории из фейсбучика"...
Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие.
Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.

3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?

Не запретили.
Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать. Серьёзные высказывания надо обосновывать серьёзными аргументами.
У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего.

1. https://newstarget.com/2021-10-14-data-proves-vaccine-distribution-led-to-deaths.html

https://newstarget.com/2021-05-18-the-same-pattern-everywhere.html

"Независимый аналитик данных" Joel Smalley тоже обосновывает.
Выше ссылки на "журналистскую версию" его выводов.
Я нашёл в твиттере его профиль с обсуждением (длинная ветка обсуждений) где он выкладывает данные и выводы (что-то типа Истребина). Но там куча данных, плюс часто на внешних ресурсах, - у меня не было времени углубляться, всё пересматривать и проверять. Да и вакцинаторы всё равно не поверят, а тупо снесут пост. Смысл трудиться?
Так что информация не хуже обоснована (а по мне - даже лучше), чем у любимого местного "независимого демографа"
Вроде это он:
https://twitter.com/RealJoelSmalley
2. Истории из фейсбучика про ужасы ковида - не я ж их пощу. Опять же - "ужасы" постить можно. А постить сомнения о причинах и методах борьбы с вирусом - запрещено. Ютубчик вполне "официально" удаляет такие сомнения как "дезинформацию". А кто ютубчику дал право решать, где дезинфорация, а где истина? Ютуб - это эксперт-вирусолог, или у них в штате есть такие эксперты-модераторы? Аналогично и фейсбук.
3. У меня есть знакомые, которые болели. Типа как гриппом, без "ужасов". Например мама друга, уже в возрасте, врач в районной больнице.
4. Я "болел ковидом до того, как это стало мейнстримом" (лет 5 назад, уже писал об этом, после болезни даже температура продуктов плохо ощущалась - не то что вкусы-запахи)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:03

  ЛАД написав:по информации Харьковской ОГА, из 3 600 госпитализированных в стационары Харьковской области на утро 19 октября, всего 130 пациентов были вакцинированы.


процент вакцинации сейчас 20%.

Если цифры верные, то 130 пациентов - это около 20% вакцинированных. Тоесть 20% вакцинированных попадает в больницу с тяжелым течением.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:12

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:по информации Харьковской ОГА, из 3 600 госпитализированных в стационары Харьковской области на утро 19 октября, всего 130 пациентов были вакцинированы.


если цифры верные, то 130 пациентов - это около 20% вакцинированных. Тоесть 20% вакцинированных попадает в больницу с тяжелым течением.

И процент вакцинации сейчас тоже 20%.

У Вас щось з арифметикою не так ...
20 % - це 1/5 - тобто 3600 поділити на 5 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:18

  Puente написав:20 % - це 1/5 - тобто 3600 поділити на 5 ...


20% от 3600 = 720 - это сколько вакцинированных должно было-бы быть в выборке, если бы вместо вакцины кололи плацебо.

А по факту 130 человек, 130 из 720 = 18% ± 2%.
Грубо говоря 20% от вакцинированных
Цитрин
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