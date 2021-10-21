Reader написав:Для этого к мед.препаратам инструкции пишут, не замечали такого? И если их почитать, то можно открыть для себя если не полезного, то иногда интересного. Или Вы правда считаете, что вакцины от ковида настолько "не доделанные" что к ним и инструкций нет и дозровки медсестра на месте определяет? https://compendium.com.ua/info/413652/komirnati/ Тут один из вариантов на почитать. Можно еще на сайтах прозводтелей поискать, но там на языке заморском будет
А можна було коротко відповісти? Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) , або дозу ділять, чи подвоюють для.......))
п.с. Але по посиланні пише - всім після 16р. Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні? Цікавенько
Мені цікаво, на що розраховували ті, хто приймав рішення про міжобласні перевезення за "папірцями" Чи це навмисно вирішили "трохи" загнобити транспортну галузь і дати заробити тіньовикам, на кшалт блаблакару Чи хтось сподівався вакцинувати решту 40% населення країни за 2-3 тижні
Успіх написав:А можна було коротко відповісти? Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) , або дозу ділять, чи подвоюють для.......))
п.с. Але по посиланні пише - всім після 16р. Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні? Цікавенько
Раз уж по ссылке не побрезговали пройти и даже почитать, то можете повбивать там в строке поиска старые добрые десятлетиями проверенные таблетки и вакцинки. У редкого антибиотика можно встретить дозировку по весу, остальные как правило не заморачиваются с этим. Наверное 9 классов не закончили, после 7го пошли пилюльки клепать