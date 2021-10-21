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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4002400340044005

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 94
Мені вже зробили щеплення
61%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Reader написав:Для этого к мед.препаратам инструкции пишут, не замечали такого? И если их почитать, то можно открыть для себя если не полезного, то иногда интересного. Или Вы правда считаете, что вакцины от ковида настолько "не доделанные" что к ним и инструкций нет и дозровки медсестра на месте определяет? https://compendium.com.ua/info/413652/komirnati/ Тут один из вариантов на почитать. Можно еще на сайтах прозводтелей поискать, но там на языке заморском будет

А можна було коротко відповісти?
Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) :), або дозу ділять, чи подвоюють для.......))

п.с.
Але по посиланні пише - всім після 16р.
Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні?
Цікавенько :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:50

Ваксівські привілеї

Відмова перевізників через нові правила.
Відомо, що 21.10.21 станом на 9 ранку вже отримано 40% відмов від перевізників. :shock: Через це велика кількість пасажирів не змогла виїхати в різні міста України.
https://novyny.live/society/novye-pravi ... 18634.html

Мені цікаво, на що розраховували ті, хто приймав рішення про міжобласні перевезення за "папірцями" :roll:
Чи це навмисно вирішили "трохи" загнобити транспортну галузь і дати заробити тіньовикам, на кшалт блаблакару :roll:
Чи хтось сподівався вакцинувати решту 40% населення країни за 2-3 тижні :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:58

  Успіх написав:А можна було коротко відповісти?
Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) :), або дозу ділять, чи подвоюють для.......))

п.с.
Але по посиланні пише - всім після 16р.
Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні?
Цікавенько :mrgreen:


Раз уж по ссылке не побрезговали пройти и даже почитать, то можете повбивать там в строке поиска старые добрые десятлетиями проверенные таблетки и вакцинки. У редкого антибиотика можно встретить дозировку по весу, остальные как правило не заморачиваются с этим. Наверное 9 классов не закончили, после 7го пошли пилюльки клепать :D
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