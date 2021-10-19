Reader написав:Для этого к мед.препаратам инструкции пишут, не замечали такого? И если их почитать, то можно открыть для себя если не полезного, то иногда интересного. Или Вы правда считаете, что вакцины от ковида настолько "не доделанные" что к ним и инструкций нет и дозровки медсестра на месте определяет? https://compendium.com.ua/info/413652/komirnati/ Тут один из вариантов на почитать. Можно еще на сайтах прозводтелей поискать, но там на языке заморском будет
А можна було коротко відповісти? Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) , або дозу ділять, чи подвоюють для.......))
п.с. Але по посиланні пише - всім після 16р. Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні? Цікавенько
Мені цікаво, на що розраховували ті, хто приймав рішення про міжобласні перевезення за "папірцями" Чи це навмисно вирішили "трохи" загнобити транспортну галузь і дати заробити тіньовикам, на кшалт блаблакару Чи хтось сподівався вакцинувати решту 40% населення країни за 2-3 тижні
Успіх написав:А можна було коротко відповісти? Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) , або дозу ділять, чи подвоюють для.......))
п.с. Але по посиланні пише - всім після 16р. Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні? Цікавенько
Раз уж по ссылке не побрезговали пройти и даже почитать, то можете повбивать там в строке поиска старые добрые десятлетиями проверенные таблетки и вакцинки. У редкого антибиотика можно встретить дозировку по весу, остальные как правило не заморачиваются с этим. Наверное 9 классов не закончили, после 7го пошли пилюльки клепать
У четвер, 21 жовтня, було виявлено 52 009 випадків коронавірусу, до цього понад тиждень кількість нових щоденних випадків перевищувала 40 тисяч. 17 липня в Британії зафіксували 54 674 випадки COVID-19. Лікарі закликають уряд перейти до «плану Б» в Англії і посилити карантинні обмеження, зокрема рекомендувати роботу з дому. За даними університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії 79% населення віком від 12 років (49 554 407) вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,2% (45 460 122) — однією дозою. https://www.bbc.com/news/uk-58999796
И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет. И как им удается так удивлять…
fler написав:У четвер, 21 жовтня, було виявлено 52 009 випадків коронавірусу, до цього понад тиждень кількість нових щоденних випадків перевищувала 40 тисяч. 17 липня в Британії зафіксували 54 674 випадки COVID-19. Лікарі закликають уряд перейти до «плану Б» в Англії і посилити карантинні обмеження, зокрема рекомендувати роботу з дому. За даними університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії 79% населення віком від 12 років (49 554 407) вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,2% (45 460 122) — однією дозою. https://www.bbc.com/news/uk-58999796
И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет. И как им удается так удивлять…
В РФ совсем другие цифры. И ничего удивительного. Всё стабильно выше 1000 жмуров/день. Хорошая страна.
Перейти в "червону" зону картину Київ може в п’ятницю, 22 жовтня. Транспорт точно не буде закритий, він буде працювати у звичному для себе режимі. На сьогодні є багато прикладів, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Столична влада проаналізувала кращі варіанти і буде точно їх застосовувати. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко.
fler написав:У четвер, 21 жовтня, було виявлено 52 009 випадків коронавірусу, до цього понад тиждень кількість нових щоденних випадків перевищувала 40 тисяч. За даними університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії 79% населення віком від 12 років (49 554 407) вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,2% (45 460 122) — однією дозою. https://www.bbc.com/news/uk-58999796
И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет. И как им удается так удивлять…
В РФ совсем другие цифры. И ничего удивительного. Всё стабильно выше 1000 жмуров/день. Хорошая страна.
В РФ тоже уже вакцинировали 79% населения двумя дозами супер-вакцин и активно колют третью?