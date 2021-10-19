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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4003400440054006>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 94
Мені вже зробили щеплення
61%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Reader написав:Для этого к мед.препаратам инструкции пишут, не замечали такого? И если их почитать, то можно открыть для себя если не полезного, то иногда интересного. Или Вы правда считаете, что вакцины от ковида настолько "не доделанные" что к ним и инструкций нет и дозровки медсестра на месте определяет? https://compendium.com.ua/info/413652/komirnati/ Тут один из вариантов на почитать. Можно еще на сайтах прозводтелей поискать, но там на языке заморском будет

А можна було коротко відповісти?
Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) :), або дозу ділять, чи подвоюють для.......))

п.с.
Але по посиланні пише - всім після 16р.
Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні?
Цікавенько :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:50

Ваксівські привілеї

Відмова перевізників через нові правила.
Відомо, що 21.10.21 станом на 9 ранку вже отримано 40% відмов від перевізників. :shock: Через це велика кількість пасажирів не змогла виїхати в різні міста України.
https://novyny.live/society/novye-pravi ... 18634.html

Мені цікаво, на що розраховували ті, хто приймав рішення про міжобласні перевезення за "папірцями" :roll:
Чи це навмисно вирішили "трохи" загнобити транспортну галузь і дати заробити тіньовикам, на кшалт блаблакару :roll:
Чи хтось сподівався вакцинувати решту 40% населення країни за 2-3 тижні :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:58

  Успіх написав:А можна було коротко відповісти?
Так, цілу дозу колять всім!(хоч маєш 70кг, а хоч 120) :), або дозу ділять, чи подвоюють для.......))

п.с.
Але по посиланні пише - всім після 16р.
Тобто вік - має значення, а маса тіла - ні?
Цікавенько :mrgreen:


Раз уж по ссылке не побрезговали пройти и даже почитать, то можете повбивать там в строке поиска старые добрые десятлетиями проверенные таблетки и вакцинки. У редкого антибиотика можно встретить дозировку по весу, остальные как правило не заморачиваются с этим. Наверное 9 классов не закончили, после 7го пошли пилюльки клепать :D
Reader
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:04

Британія

У четвер, 21 жовтня, було виявлено 52 009 випадків коронавірусу, до цього понад тиждень кількість нових щоденних випадків перевищувала 40 тисяч. 17 липня в Британії зафіксували 54 674 випадки COVID-19. Лікарі закликають уряд перейти до «плану Б» в Англії і посилити карантинні обмеження, зокрема рекомендувати роботу з дому.
За даними університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії 79% населення віком від 12 років (49 554 407) вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,2% (45 460 122) — однією дозою.
https://www.bbc.com/news/uk-58999796

И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет. И как им удается так удивлять… :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:10

Del
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 21 жов, 2021 20:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:11

  fler написав:У четвер, 21 жовтня, було виявлено 52 009 випадків коронавірусу, до цього понад тиждень кількість нових щоденних випадків перевищувала 40 тисяч. 17 липня в Британії зафіксували 54 674 випадки COVID-19. Лікарі закликають уряд перейти до «плану Б» в Англії і посилити карантинні обмеження, зокрема рекомендувати роботу з дому.
За даними університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії 79% населення віком від 12 років (49 554 407) вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,2% (45 460 122) — однією дозою.
https://www.bbc.com/news/uk-58999796

И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет. И как им удается так удивлять… :roll:

В РФ совсем другие цифры. И ничего удивительного. Всё стабильно выше 1000 жмуров/день. Хорошая страна.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:23

Перейти в "червону" зону картину Київ може в п’ятницю, 22 жовтня.
Транспорт точно не буде закритий, він буде працювати у звичному для себе режимі. На сьогодні є багато прикладів, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Столична влада проаналізувала кращі варіанти і буде точно їх застосовувати.
Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко.

Завтра спецкомісія прийме рішення..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:28

  stm написав:
  fler написав:У четвер, 21 жовтня, було виявлено 52 009 випадків коронавірусу, до цього понад тиждень кількість нових щоденних випадків перевищувала 40 тисяч.
За даними університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії 79% населення віком від 12 років (49 554 407) вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,2% (45 460 122) — однією дозою.
https://www.bbc.com/news/uk-58999796

И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет. И как им удается так удивлять… :roll:

В РФ совсем другие цифры. И ничего удивительного. Всё стабильно выше 1000 жмуров/день. Хорошая страна.


В РФ тоже уже вакцинировали 79% населения двумя дозами супер-вакцин и активно колют третью? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:как им удается так удивлять…


Смерти в стране, которая делает Флер бровки домиком. (Британия)

19.10.2021 Вт 223
20.10.2021 Ср 179
21.10.2021 Чт 115

Смерти в Украине (население вдвое меньше, чем у Бритов) , которая не удивляет Флер.
19.10.2021 Вт 538
20.10.2021 Ср 495
21.10.2021 Чт 546

Главное не перепутать,чему удивляться.
И главное не удивляться через 2 месяца, когда смерти удвоятся (от суицидов, конечно же).

  fler написав:РФ тоже уже вакцинировали 79% населения двумя дозами супер-вакцин и активно колют третью?

Так известно же, что вакцина только вредит.Она только усиливает заболеваемость. Спросите у Вкладчика.
Hotab
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