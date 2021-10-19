Нет, просто активно закапывают и кримируют. Я ж говорю норма.
А эти идиоты британцы вместо того что бы задыхаться и умирать по кабакам бегают. Не понимают какой кошмар у них.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:38
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:42
Вот эта часть некорректна. Для вывода о том, какой процент вакцинированных попадает в больницу, данных в приведенной статистике недостаточно.
Все, что можно оценить, зная, что в генеральной совокупности вакцинированных 20%, а в больничной выборке только 3,6% - это то, что у вакцинированных вероятность очутиться в больнице в 5,55 раз, или на 82% ниже, чем у невакцинированных. Собственно, вы это дальше по тексту сами и сделали.
Но выделенное является ошибочным выводом
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 21 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Киев
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:59
скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 жов, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:59
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:23
В Украине не удивляет, потому что я знаю, откуда она такая берется. Например:
1) Вакцинация 60+, которые составляют 80% летальных ковидных (какой там у нас сейчас % )
2) Обращение к медикам в "последнюю минуту"
3) Качество лечения в наших больницах
И т.д. и т.п. ... там еще куча всякого-разного...
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