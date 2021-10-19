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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4003400440054006

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 94
Мені вже зробили щеплення
61%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:38

  fler написав:В РФ тоже уже вакцинировали 79% населения двумя дозами супер-вакцин и активно колют третью? :roll:

Нет, просто активно закапывают и кримируют. Я ж говорю норма.
А эти идиоты британцы вместо того что бы задыхаться и умирать по кабакам бегают. Не понимают какой кошмар у них.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:42

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:по информации Харьковской ОГА, из 3 600 госпитализированных в стационары Харьковской области на утро 19 октября, всего 130 пациентов были вакцинированы.


процент вакцинации сейчас 20%.

Если цифры верные, то 130 пациентов - это около 20% вакцинированных. Тоесть 20% вакцинированных попадает в больницу с тяжелым течением.


Вот эта часть некорректна. Для вывода о том, какой процент вакцинированных попадает в больницу, данных в приведенной статистике недостаточно.

Все, что можно оценить, зная, что в генеральной совокупности вакцинированных 20%, а в больничной выборке только 3,6% - это то, что у вакцинированных вероятность очутиться в больнице в 5,55 раз, или на 82% ниже, чем у невакцинированных. Собственно, вы это дальше по тексту сами и сделали.

Но выделенное является ошибочным выводом
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 21 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:46

hume , это где?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Киев
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:59

  hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем

скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 жов, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:59

  hume написав:Киев

Часть клиник закрыта на прием. Нет кислорода.
Скорые мечутся как бобики, их банально не хватает. Ведь довезти это еще не все, нужно еще передать и оформить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:23

  Hotab написав:Смерти в Украине (население вдвое меньше, чем у Бритов) , которая не удивляет Флер.
19.10.2021 Вт 538
20.10.2021 Ср 495
21.10.2021 Чт 546


В Украине не удивляет, потому что я знаю, откуда она такая берется. Например:
1) Вакцинация 60+, которые составляют 80% летальных ковидных (какой там у нас сейчас % :roll: )
2) Обращение к медикам в "последнюю минуту"
3) Качество лечения в наших больницах
И т.д. и т.п. ... там еще куча всякого-разного...
fler
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  #<1 ... 4003400440054006
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