Если цифры верные, то 130 пациентов - это около 20% вакцинированных. Тоесть 20% вакцинированных попадает в больницу с тяжелым течением.
Вот эта часть некорректна. Для вывода о том, какой процент вакцинированных попадает в больницу, данных в приведенной статистике недостаточно.
Все, что можно оценить, зная, что в генеральной совокупности вакцинированных 20%, а в больничной выборке только 3,6% - это то, что у вакцинированных вероятность очутиться в больнице в 5,55 раз, или на 82% ниже, чем у невакцинированных. Собственно, вы это дальше по тексту сами и сделали.
Но выделенное является ошибочным выводом
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 21 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 жов, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Смерти в Украине (население вдвое меньше, чем у Бритов) , которая не удивляет Флер. 19.10.2021 Вт 538 20.10.2021 Ср 495 21.10.2021 Чт 546
В Украине не удивляет, потому что я знаю, откуда она такая берется. Например: 1) Вакцинация 60+, которые составляют 80% летальных ковидных (какой там у нас сейчас % ) 2) Обращение к медикам в "последнюю минуту" 3) Качество лечения в наших больницах И т.д. и т.п. ... там еще куча всякого-разного...
hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.
Чтоб не было такого количества заболевших нужно было активно вакцинироваться. То есть пол года говорили говорили, а теперь оказывается просто нужно карантин вводить. Тебя не поймёшь, то тебе карантин не такой, а теперь его нужно вводить.
Hotab написав:Смерти в Украине (население вдвое меньше, чем у Бритов) , которая не удивляет Флер. 19.10.2021 Вт 538 20.10.2021 Ср 495 21.10.2021 Чт 546
В Украине не удивляет, потому что я знаю, откуда она такая берется. Например: 1) Вакцинация 60+, которые составляют 80% летальных ковидных (какой там у нас сейчас % ) 2) Обращение к медикам в "последнюю минуту" 3) Качество лечения в наших больницах И т.д. и т.п. ... там еще куча всякого-разного...
Не забудьте помочь понять все перечисленные пункты дедушке мужа и однопочечнику - другу семьи