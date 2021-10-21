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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4004400540064007

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 95
Мені вже зробили щеплення
60%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:36

  hume написав:
  flyman написав:
  hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем

скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.

Чтоб не было такого количества заболевших нужно было активно вакцинироваться. То есть пол года говорили говорили, а теперь оказывается просто нужно карантин вводить.
Тебя не поймёшь, то тебе карантин не такой, а теперь его нужно вводить.


нужно вакцинироваться - чтобы спасти гнилую медицину . слабо было готовиться к волне ковида ? нет ! это глупо !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:52

  Цитрин написав:
  Puente написав:20 % - це 1/5 - тобто 3600 поділити на 5 ...


20% от 3600 = 720 - это сколько вакцинированных должно было-бы быть в выборке, если бы вместо вакцины кололи плацебо.

А по факту 130 человек, 130 из 720 = 18% ± 2%.
Грубо говоря 20% от вакцинированных

Что вобщемто соответствует упоминаемой выше в теме эффективности около 80%. При условии конечно, что статистика честная, а не подогнанная под требуемые цифры :)

Нужно ещё учесть "вакцинированных" на бумаге.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:58

  hume написав:
  flyman написав:
  hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем

скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.

Чтоб не было такого количества заболевших нужно было активно вакцинироваться. То есть пол года говорили говорили, а теперь оказывается просто нужно карантин вводить.
Тебя не поймёшь, то тебе карантин не такой, а теперь его нужно вводить.

в марті-маю 2020 карантин був "не такий", хіба ні?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:05

  fler написав:Лікарі закликають уряд перейти до «плану Б» в Англії і посилити карантинні обмеження, зокрема рекомендувати роботу з дому.


План Б к сожалению пока не приняли. Для понимания тяжести ситуации он предусматривает ношение масок в транспорте и помещениях, ковид паспорта для многолюдных мероприятий и рекомендацию работать из дому. Ради последнего я был готов даже потерпеть маски в магазине, но нет...

  fler написав:И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет.

И в Израиле нашли, и в России дельта плюс есть. Где много болеют, там и новые мутации. И в Украине думаю по итогам осени что-нибудь новое появится, только кто ж его тут искать то будет?

Лучше расскажите как Ваш медотвод. Получилось получить или теперь вакцинация или страдания? Как муж? Побочки вакцинации уже есть?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:31

  Цитрин написав:
  Puente написав:20 % - це 1/5 - тобто 3600 поділити на 5 ...


20% от 3600 = 720 - это сколько вакцинированных должно было-бы быть в выборке, если бы вместо вакцины кололи плацебо.

А по факту 130 человек, 130 из 720 = 18% ± 2%.
Грубо говоря 20% от вакцинированных

Что вобщемто соответствует упоминаемой выше в теме эффективности около 80%. При условии конечно, что статистика честная, а не подогнанная под требуемые цифры :)

Ечли следовать Вашей методике, то вероятность тяжёлой болезни для вакцинированных уменьшается в 5 раз.
Прекрасный результат.
Что Вас не устраивает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Побочки вакцинации уже есть?

Непонятно. Секс в полтосик у мужиков по статистике раз в неделю. А неделя еще не прошла))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6.

Недавно вызывали скорую (не ковид причина) - приехали за 25 мин.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:

Сводка
За день Выдано 34 концентратора.
А запросов более ста. Звонков, на моем телефоне больше 200. А в нас 4 по, кто по своим телефонам принимают запросы. У девочек чуть меньше, но в целом запросов думаю под 500. Кислород, госпитализация, анализы, продукты, запросы о помощи не ковид пациентам. Какой то адский ад.
Большей части пациентов сегодня отказано по причине очень низкой сатурации и мы настояли на госпитализации. Части отказано по причине высокой сатурации 90-92 ( вот и у нас началась сортировка)
Восьмая Больница, ковид Отделение в которой открылось в 12:00 заполнено практически полностью.
Сто мест на Ядова открытые утром осталось пять мест.
Скажите мне пожалуйста что будем делать дальше? Больниц то больше не осталось. А врачей где взять?
Дальше что? Полевой госпиталь, куда нам даже нечего поставить. У нас нкт аппаратуры как у Китая. У нас нет сипапов, нет кислорода, нет медиков. Пациентов там нужно Кормить, оказывать Помощь. У нас нет таких ресурсов!!
Катастрофа какая то. И мы даже ещё не вышли на пик.

Я бы наверное уже даже все это не писала. Я понимаю, что тот кто хотел услышать- услышал. А остальные глухи.

Я просто не понимаю как все это пережить всем нам.

Берегите себя. И своих близких.
Binimovich
 
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