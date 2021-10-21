hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.
Чтоб не было такого количества заболевших нужно было активно вакцинироваться. То есть пол года говорили говорили, а теперь оказывается просто нужно карантин вводить. Тебя не поймёшь, то тебе карантин не такой, а теперь его нужно вводить.
нужно вакцинироваться - чтобы спасти гнилую медицину . слабо было готовиться к волне ковида ? нет ! это глупо !
hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6. Частные клиники все заполнены под завязку, ценики от 9 кгрн палата с обязательным депозитом от 50 тысяч. И мест нет. Что ещё раз доказывает, что в городе жеппа. Но вакцинироваться- не будем
скільки раз ще тре написати і сказати: при епідемії не вакцинувати тре, а вводити карантин.
Чтоб не было такого количества заболевших нужно было активно вакцинироваться. То есть пол года говорили говорили, а теперь оказывается просто нужно карантин вводить. Тебя не поймёшь, то тебе карантин не такой, а теперь его нужно вводить.
в марті-маю 2020 карантин був "не такий", хіба ні?
fler написав:Лікарі закликають уряд перейти до «плану Б» в Англії і посилити карантинні обмеження, зокрема рекомендувати роботу з дому.
План Б к сожалению пока не приняли. Для понимания тяжести ситуации он предусматривает ношение масок в транспорте и помещениях, ковид паспорта для многолюдных мероприятий и рекомендацию работать из дому. Ради последнего я был готов даже потерпеть маски в магазине, но нет...
fler написав:И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет.
И в Израиле нашли, и в России дельта плюс есть. Где много болеют, там и новые мутации. И в Украине думаю по итогам осени что-нибудь новое появится, только кто ж его тут искать то будет?
Лучше расскажите как Ваш медотвод. Получилось получить или теперь вакцинация или страдания? Как муж? Побочки вакцинации уже есть?
Сводка За день Выдано 34 концентратора. А запросов более ста. Звонков, на моем телефоне больше 200. А в нас 4 по, кто по своим телефонам принимают запросы. У девочек чуть меньше, но в целом запросов думаю под 500. Кислород, госпитализация, анализы, продукты, запросы о помощи не ковид пациентам. Какой то адский ад. Большей части пациентов сегодня отказано по причине очень низкой сатурации и мы настояли на госпитализации. Части отказано по причине высокой сатурации 90-92 ( вот и у нас началась сортировка) Восьмая Больница, ковид Отделение в которой открылось в 12:00 заполнено практически полностью. Сто мест на Ядова открытые утром осталось пять мест. Скажите мне пожалуйста что будем делать дальше? Больниц то больше не осталось. А врачей где взять? Дальше что? Полевой госпиталь, куда нам даже нечего поставить. У нас нкт аппаратуры как у Китая. У нас нет сипапов, нет кислорода, нет медиков. Пациентов там нужно Кормить, оказывать Помощь. У нас нет таких ресурсов!! Катастрофа какая то. И мы даже ещё не вышли на пик.
Я бы наверное уже даже все это не писала. Я понимаю, что тот кто хотел услышать- услышал. А остальные глухи.
Я просто не понимаю как все это пережить всем нам.