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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:31
Цитрин написав: Puente написав:
20 % - це 1/5 - тобто 3600 поділити на 5 ...
20% от 3600 = 720 - это сколько вакцинированных должно было-бы быть в выборке, если бы вместо вакцины кололи плацебо.
А по факту 130 человек, 130 из 720 = 18% ± 2%.
Грубо говоря 20% от вакцинированных
Что вобщемто соответствует упоминаемой выше в теме эффективности около 80%. При условии конечно, что статистика честная, а не подогнанная под требуемые цифры
Если следовать Вашей методике, то вероятность тяжёлой болезни для вакцинированных уменьшается в 5 раз.
Прекрасный результат.
Что Вас не устраивает?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 22 жов, 2021 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:33
IgA написав:
Побочки вакцинации уже есть?
Непонятно. Секс в полтосик у мужиков по статистике раз в неделю. А неделя еще не прошла))
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Hotab
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:35
hume написав:
Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6.
Недавно вызывали скорую (не ковид причина) - приехали за 25 мин.
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BIGor
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:42
Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:
Сводка
За день Выдано 34 концентратора.
А запросов более ста. Звонков, на моем телефоне больше 200. А в нас 4 по, кто по своим телефонам принимают запросы. У девочек чуть меньше, но в целом запросов думаю под 500. Кислород, госпитализация, анализы, продукты, запросы о помощи не ковид пациентам. Какой то адский ад.
Большей части пациентов сегодня отказано по причине очень низкой сатурации и мы настояли на госпитализации. Части отказано по причине высокой сатурации 90-92 ( вот и у нас началась сортировка)
Восьмая Больница, ковид Отделение в которой открылось в 12:00 заполнено практически полностью.
Сто мест на Ядова открытые утром осталось пять мест.
Скажите мне пожалуйста что будем делать дальше? Больниц то больше не осталось. А врачей где взять?
Дальше что? Полевой госпиталь, куда нам даже нечего поставить. У нас нкт аппаратуры как у Китая. У нас нет сипапов, нет кислорода, нет медиков. Пациентов там нужно Кормить, оказывать Помощь. У нас нет таких ресурсов!!
Катастрофа какая то. И мы даже ещё не вышли на пик.
Я бы наверное уже даже все это не писала. Я понимаю, что тот кто хотел услышать- услышал. А остальные глухи.
Я просто не понимаю как все это пережить всем нам.
Берегите себя. И своих близких.
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Binimovich
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:34
Прорекламирую "журналиста". Таких неназванные хакеры активно раскручивают в Италии, на первый вид безвредно-эмоциональное чмо. Но! Всех бедных идиотов притягивает магнитом.
У всех охранников должно быть внутреннее распоряжение со ссылкой на 1) постанову кабінета міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1236
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
2) Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб стаття 29 вводящая карантин на определенных территориях и допускающая временное ограничение прав и свобод физ и юр.лиц.
И пока Закон Украины любой "журналист" может идти в суд
На таких "журналистов" выделяются хилые/нехилые бюджеты неназванной страной-агрессором в зависимости от аудитории подписчиков, причём подписчиков нагонят и сами, но реальных подсчитают - это так, наблюдение за волнениями в Италии по любому поводу. Вкладчик любит постить такую же муйню по Франции, подозреваю идея та же. Там Мари Люпен помогают. Чуваки работают под заказ раскачки населения на власть, а идиоты ведутся как на мёд... Теперь и у нас, и если это выскочило для меня при просмотре новостей, то бюджет на рекламу уже потрачен, счётчик подписчиков на старте. Комменты под заказ внизу ролика уже погнали популярность
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stm
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:50
stm , никто и не сомневался, что Вкладчик не от глупости задаёт дебильноватый вопрос "где Бергамо?". За что платят, то и вещает здесь.
Вкладчик, где вопросы об Одессе? Все уже ясно??
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Hotab
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:19
Yuriyqwer написав: ЛАД написав:
Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.
Доволі поважний журнал. Прочитайте хоч wiki
Прочитал. Вывод о его "поважности" сделать по тому, что там написано, не могу.
ЛАД написав:
При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.
Не обов'язково. Я переконаний якби провели такий аналіз по тяжкому перебігу хвороб та смертях то висновки були б правильні, відповідно до "лінії партії"
Не даремно ж світова риторика плавно змістилась від "Вакцини - єдиний ефективний захись проти Covid-19" до "Вакцини - єдиний ефективний захись проти тяжкого перебігу та смертей від Covid-19"
Это другой вопрос и авторы его не исследовали. Но из своей
работы они должны были сделать однозначный вывод о необходимости немедленного прекращения вакцинации.
Но вообще, подход изначально неверен методологически.
Здесь уже неоднократно обсуждалось - нельзя сравнивать совершенно разные страны по единственному параметру.
Понятно, что вакцинация не единственный фактор, влияющий на ход эпидемии.
В Норвегии, например, даже без вакцинации уровень и заболеваемости и смертности был ниже, чем в привитой Италии.
Так что из сравнения этих 2 стран можно сделать вывод о том, что вакцинация приводит к росту заболеваемости и смертности?
Не могу судить об уровне авторов статьи, но такие методологические ошибки недопустимы.
Не знаю, чем это вызвано.
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:20
Yuriyqwer написав: ЛАД написав:
А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам
\
А фахівцем з якої галузі мав бути другий співавтор? І гляньте до речі на його доробок, на раніше опубліковані статті.
Меня не смущает, что он специалист по информационным системам.
Смущает другое - для такого специалиста недопустимо низкий уровень анализа.
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ЛАД
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