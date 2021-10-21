Додано: Чет 21 жов, 2021 22:42

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:



Сводка

За день Выдано 34 концентратора.

А запросов более ста. Звонков, на моем телефоне больше 200. А в нас 4 по, кто по своим телефонам принимают запросы. У девочек чуть меньше, но в целом запросов думаю под 500. Кислород, госпитализация, анализы, продукты, запросы о помощи не ковид пациентам. Какой то адский ад.

Большей части пациентов сегодня отказано по причине очень низкой сатурации и мы настояли на госпитализации. Части отказано по причине высокой сатурации 90-92 ( вот и у нас началась сортировка)

Восьмая Больница, ковид Отделение в которой открылось в 12:00 заполнено практически полностью.

Сто мест на Ядова открытые утром осталось пять мест.

Скажите мне пожалуйста что будем делать дальше? Больниц то больше не осталось. А врачей где взять?

Дальше что? Полевой госпиталь, куда нам даже нечего поставить. У нас нкт аппаратуры как у Китая. У нас нет сипапов, нет кислорода, нет медиков. Пациентов там нужно Кормить, оказывать Помощь. У нас нет таких ресурсов!!

Катастрофа какая то. И мы даже ещё не вышли на пик.



Я бы наверное уже даже все это не писала. Я понимаю, что тот кто хотел услышать- услышал. А остальные глухи.



Я просто не понимаю как все это пережить всем нам.



Берегите себя. И своих близких.