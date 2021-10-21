Додано: П'ят 22 жов, 2021 01:04

Вкладчик1234 написав: ..........

1. https://newstarget.com/2021-10-14-data-proves-vaccine-distribution-led-to-deaths.html



https://newstarget.com/2021-05-18-the-same-pattern-everywhere.html



"Независимый аналитик данных" Joel Smalley тоже обосновывает.

Выше ссылки на "журналистскую версию" его выводов.

Я нашёл в твиттере его профиль с обсуждением (длинная ветка обсуждений) где он выкладывает данные и выводы (что-то типа Истребина). Но там куча данных, плюс часто на внешних ресурсах, - у меня не было времени углубляться, всё пересматривать и проверять. Да и вакцинаторы всё равно не поверят, а тупо снесут пост. Смысл трудиться?

Так что информация не хуже обоснована (а по мне - даже лучше), чем у любимого местного "независимого демографа"

Вроде это он:

https://twitter.com/RealJoelSmalley ..........1."Независимый аналитик данных" Joel Smalley тоже обосновывает.Выше ссылки на "журналистскую версию" его выводов.Я нашёл в твиттере его профиль с обсуждением (длинная ветка обсуждений) где он выкладывает данные и выводы (что-то типа Истребина). Но там куча данных, плюс часто на внешних ресурсах, - у меня не было времени углубляться, всё пересматривать и проверять. Да и вакцинаторы всё равно не поверят, а тупо снесут пост. Смысл трудиться?Так что информация не хуже обоснована (а по мне - даже лучше), чем у любимого местного "независимого демографа"Вроде это он:

Даже компания Pfizer признала эту корреляцию, когда в документе, представленном Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов , сообщила, что вакцина COVID-19 компании повышает вероятность заражения COVID-19 у людей примерно на 300 процентов.

общего

2. Истории из фейсбучика про ужасы ковида - не я ж их пощу. Опять же - "ужасы" постить можно. А постить сомнения о причинах и методах борьбы с вирусом - запрещено. Ютубчик вполне "официально" удаляет такие сомнения как "дезинформацию". А кто ютубчику дал право решать, где дезинфорация, а где истина? Ютуб - это эксперт-вирусолог, или у них в штате есть такие эксперты-модераторы? Аналогично и фейсбук.



доказанные

3. У меня есть знакомые, которые болели. Типа как гриппом, без "ужасов". Например мама друга, уже в возрасте, врач в районной больнице.

4. Я "болел ковидом до того, как это стало мейнстримом" (лет 5 назад, уже писал об этом, после болезни даже температура продуктов плохо ощущалась - не то что вкусы-запахи)

Статья по первой ссылке, простите, чушь собачья. Такие же голословные утверждения, как у Вас. Ни одной ссылки, пустые слова.Уж на такое автор просто обязан был дать ссылку, но нет.Всё остальное тоже на уровне "по словам". Баба Маня сказала.И это не описание "ужасов ковида", которые при элементарном желании легко проверить. Это "серьёзные" выводыхарактера. И речь не об эмоциях, а о фактах и выводах, которе необходимо сделать. В таких вопросах искажения = преступлению.Остальные ссылки уже и смотреть не стал.постить можно и нужно. Но обоснованные. А не "как в Бергамо", "А как в Умани?" и т.п.Или просто: "Ковида нет. Покажите мне вирус, его никто в глаза не видел".Ютуб - этоэксперт-вирусолог. Комаровский тоже.Но и ютуб, и Комаровский опираются намоменты, а не на подозрения и слухи.Всё может меняться. Комаровский, например, когда-то писал о санитайзерах и показывал, как правильно мыть руки. Потом доказали, что ковид через тактильный контакт не передаётся. Это была перестраховка.Так никто и не утверждает, что все больные ковидом умирают или хотя бы лежат под кислородом. Здесь все пишут о том, что большинство болеет легко или даже бессимптомно. Но, к сожалению, не все. Я рад, что у Ваших знакомых всё обошлось благополучно. Но неужели не знаете никого, кто отделался не так легко?Не смешите мои тапочки.Из того, что у Вас пропадало обоняние или вкус, ещё не следует, что у Вас был ковид.P.s. Я, конечно, понимаю, что моё мнение о Вас Вам до лампочки, но моё уважение Вы теряете всё больше и опускаетесь в моих глазах всё ниже.