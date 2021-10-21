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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4004400540064007

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 95
Мені вже зробили щеплення
60%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:31

  Цитрин написав:
  Puente написав:20 % - це 1/5 - тобто 3600 поділити на 5 ...


20% от 3600 = 720 - это сколько вакцинированных должно было-бы быть в выборке, если бы вместо вакцины кололи плацебо.

А по факту 130 человек, 130 из 720 = 18% ± 2%.
Грубо говоря 20% от вакцинированных

Что вобщемто соответствует упоминаемой выше в теме эффективности около 80%. При условии конечно, что статистика честная, а не подогнанная под требуемые цифры :)

Если следовать Вашей методике, то вероятность тяжёлой болезни для вакцинированных уменьшается в 5 раз.
Прекрасный результат.
Что Вас не устраивает?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 22 жов, 2021 00:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Побочки вакцинации уже есть?

Непонятно. Секс в полтосик у мужиков по статистике раз в неделю. А неделя еще не прошла))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hume написав:Короче вафли. Скорая на ковид практически отказывается ехать, если пациент ещё дышит и не дай бог сам звонит. Время прибытия скорой часов 5-6.

Недавно вызывали скорую (не ковид причина) - приехали за 25 мин.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:

Сводка
За день Выдано 34 концентратора.
А запросов более ста. Звонков, на моем телефоне больше 200. А в нас 4 по, кто по своим телефонам принимают запросы. У девочек чуть меньше, но в целом запросов думаю под 500. Кислород, госпитализация, анализы, продукты, запросы о помощи не ковид пациентам. Какой то адский ад.
Большей части пациентов сегодня отказано по причине очень низкой сатурации и мы настояли на госпитализации. Части отказано по причине высокой сатурации 90-92 ( вот и у нас началась сортировка)
Восьмая Больница, ковид Отделение в которой открылось в 12:00 заполнено практически полностью.
Сто мест на Ядова открытые утром осталось пять мест.
Скажите мне пожалуйста что будем делать дальше? Больниц то больше не осталось. А врачей где взять?
Дальше что? Полевой госпиталь, куда нам даже нечего поставить. У нас нкт аппаратуры как у Китая. У нас нет сипапов, нет кислорода, нет медиков. Пациентов там нужно Кормить, оказывать Помощь. У нас нет таких ресурсов!!
Катастрофа какая то. И мы даже ещё не вышли на пик.

Я бы наверное уже даже все это не писала. Я понимаю, что тот кто хотел услышать- услышал. А остальные глухи.

Я просто не понимаю как все это пережить всем нам.

Берегите себя. И своих близких.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:34

Прорекламирую "журналиста". Таких неназванные хакеры активно раскручивают в Италии, на первый вид безвредно-эмоциональное чмо. Но! Всех бедных идиотов притягивает магнитом.

У всех охранников должно быть внутреннее распоряжение со ссылкой на 1) постанову кабінета міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1236
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
2) Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб стаття 29 вводящая карантин на определенных территориях и допускающая временное ограничение прав и свобод физ и юр.лиц.
И пока Закон Украины любой "журналист" может идти в суд :)
На таких "журналистов" выделяются хилые/нехилые бюджеты неназванной страной-агрессором в зависимости от аудитории подписчиков, причём подписчиков нагонят и сами, но реальных подсчитают - это так, наблюдение за волнениями в Италии по любому поводу. Вкладчик любит постить такую же муйню по Франции, подозреваю идея та же. Там Мари Люпен помогают. Чуваки работают под заказ раскачки населения на власть, а идиоты ведутся как на мёд... Теперь и у нас, и если это выскочило для меня при просмотре новостей, то бюджет на рекламу уже потрачен, счётчик подписчиков на старте. Комменты под заказ внизу ролика уже погнали популярность :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:50

stm , никто и не сомневался, что Вкладчик не от глупости задаёт дебильноватый вопрос "где Бергамо?". За что платят, то и вещает здесь.

Вкладчик, где вопросы об Одессе? Все уже ясно??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:19

  Yuriyqwer написав:
  ЛАД написав:Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.

Доволі поважний журнал. Прочитайте хоч wiki

Прочитал. Вывод о его "поважности" сделать по тому, что там написано, не могу.

  ЛАД написав:При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.

Не обов'язково. Я переконаний якби провели такий аналіз по тяжкому перебігу хвороб та смертях то висновки були б правильні, відповідно до "лінії партії" :) Не даремно ж світова риторика плавно змістилась від "Вакцини - єдиний ефективний захись проти Covid-19" до "Вакцини - єдиний ефективний захись проти тяжкого перебігу та смертей від Covid-19"

Это другой вопрос и авторы его не исследовали. Но из своей работы они должны были сделать однозначный вывод о необходимости немедленного прекращения вакцинации.

Но вообще, подход изначально неверен методологически.
Здесь уже неоднократно обсуждалось - нельзя сравнивать совершенно разные страны по единственному параметру.
Понятно, что вакцинация не единственный фактор, влияющий на ход эпидемии.
В Норвегии, например, даже без вакцинации уровень и заболеваемости и смертности был ниже, чем в привитой Италии.
Так что из сравнения этих 2 стран можно сделать вывод о том, что вакцинация приводит к росту заболеваемости и смертности?
Не могу судить об уровне авторов статьи, но такие методологические ошибки недопустимы.
Не знаю, чем это вызвано.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:20

  Yuriyqwer написав:
  ЛАД написав:А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам
\
А фахівцем з якої галузі мав бути другий співавтор? І гляньте до речі на його доробок, на раніше опубліковані статті.

Меня не смущает, что он специалист по информационным системам.
Смущает другое - для такого специалиста недопустимо низкий уровень анализа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 01:04

  Вкладчик1234 написав:..........
1. https://newstarget.com/2021-10-14-data-proves-vaccine-distribution-led-to-deaths.html

https://newstarget.com/2021-05-18-the-same-pattern-everywhere.html

"Независимый аналитик данных" Joel Smalley тоже обосновывает.
Выше ссылки на "журналистскую версию" его выводов.
Я нашёл в твиттере его профиль с обсуждением (длинная ветка обсуждений) где он выкладывает данные и выводы (что-то типа Истребина). Но там куча данных, плюс часто на внешних ресурсах, - у меня не было времени углубляться, всё пересматривать и проверять. Да и вакцинаторы всё равно не поверят, а тупо снесут пост. Смысл трудиться?
Так что информация не хуже обоснована (а по мне - даже лучше), чем у любимого местного "независимого демографа"
Вроде это он:
https://twitter.com/RealJoelSmalley

Статья по первой ссылке, простите, чушь собачья. Такие же голословные утверждения, как у Вас. Ни одной ссылки, пустые слова.
Даже компания Pfizer признала эту корреляцию, когда в документе, представленном Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов , сообщила, что вакцина COVID-19 компании повышает вероятность заражения COVID-19 у людей примерно на 300 процентов.

Уж на такое автор просто обязан был дать ссылку, но нет.
Всё остальное тоже на уровне "по словам". Баба Маня сказала.
И это не описание "ужасов ковида", которые при элементарном желании легко проверить. Это "серьёзные" выводы общего характера. И речь не об эмоциях, а о фактах и выводах, которе необходимо сделать. В таких вопросах искажения = преступлению.

Остальные ссылки уже и смотреть не стал.

2. Истории из фейсбучика про ужасы ковида - не я ж их пощу. Опять же - "ужасы" постить можно. А постить сомнения о причинах и методах борьбы с вирусом - запрещено. Ютубчик вполне "официально" удаляет такие сомнения как "дезинформацию". А кто ютубчику дал право решать, где дезинфорация, а где истина? Ютуб - это эксперт-вирусолог, или у них в штате есть такие эксперты-модераторы? Аналогично и фейсбук.

Сомнения постить можно и нужно. Но обоснованные. А не "как в Бергамо", "А как в Умани?" и т.п.
Или просто: "Ковида нет. Покажите мне вирус, его никто в глаза не видел".
Ютуб - это не эксперт-вирусолог. Комаровский тоже.
Но и ютуб, и Комаровский опираются на доказанные моменты, а не на подозрения и слухи.
Всё может меняться. Комаровский, например, когда-то писал о санитайзерах и показывал, как правильно мыть руки. Потом доказали, что ковид через тактильный контакт не передаётся. Это была перестраховка.

3. У меня есть знакомые, которые болели. Типа как гриппом, без "ужасов". Например мама друга, уже в возрасте, врач в районной больнице.

Так никто и не утверждает, что все больные ковидом умирают или хотя бы лежат под кислородом. Здесь все пишут о том, что большинство болеет легко или даже бессимптомно. Но, к сожалению, не все. Я рад, что у Ваших знакомых всё обошлось благополучно. Но неужели не знаете никого, кто отделался не так легко?

4. Я "болел ковидом до того, как это стало мейнстримом" (лет 5 назад, уже писал об этом, после болезни даже температура продуктов плохо ощущалась - не то что вкусы-запахи)

Не смешите мои тапочки.
Из того, что у Вас пропадало обоняние или вкус, ещё не следует, что у Вас был ковид.


P.s. Я, конечно, понимаю, что моё мнение о Вас Вам до лампочки, но моё уважение Вы теряете всё больше и опускаетесь в моих глазах всё ниже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 01:32

В Москве 42-летняя женщина скончалась от коронавируса. Заболевание она получила намеренно, поскольку верила, что если заразиться от легко болеющего "ковидом", то и сам перенесешь болезнь без осложнений.

Москвичка взяла двух дочерей и отправилась "в гости" к подруге с диагностированным коронавирусом. План сработал – заразилась вся семья, включая мужа. При этом женщина заболела серьезно, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.

Одной из ее дочерей также потребовалась госпитализация, девятилетнюю девочку даже положили в реанимацию, но она пошла на поправку. Вторая дочь и супруг перенесли ковид в легкой форме.

По словам директора одной из частных московских клиник Павла Бранда, который и рассказал эту печальную историю, таких случаев сейчас в стране немало. Люди даже организовывают так называемые "ковидные вечеринки", где можно заразиться для того чтобы, переболев, получить естественный иммунитет и избежать обязательной прививки.

"Я опубликовал эту историю не для того, чтобы кого-то в чем-то убеждать, а для иллюстрации одного из тысяч примеров человеческой глупости и необдуманных поступков, которые люди совершают каждый день", - написал Бранд в "Фейсбуке".

https://www.9tv.co.il/item/35444
ЛАД
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П'ят 22 жов, 2021 00:46
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