|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 02:05
Starikan написав: IgA написав: pilker написав:
тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA
Скандал настолько огромный что упоминания о нем удалось найти только по ссылке, хотя ему уже месяц скоро будет. А само видео рептилоиды похоже уже зачистили
Чем еще отличаются антиваксы - активным рысканьем по инфо-помойкам и активным распространением слухов по интернету.
вот и fact checking состоялся. вакцинация сохранила нюх для детектирования американских помоек.
оставим в покое монголов. шо там у вьетнамцев. до марта 2021 в минус ушло десятка три. старт вакцинации в том же марте. имеем где то 21500 на сегодня.
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7802
|10810935
|
П'ят 22 жов, 2021 00:46
Zebra