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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4005400640074008

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 95
Мені вже зробили щеплення
60%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 02:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:
  IgA написав:
  pilker написав:тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA
Скандал настолько огромный что упоминания о нем удалось найти только по ссылке, хотя ему уже месяц скоро будет. А само видео рептилоиды похоже уже зачистили

Чем еще отличаются антиваксы - активным рысканьем по инфо-помойкам и активным распространением слухов по интернету.

вот и fact checking состоялся. вакцинация сохранила нюх для детектирования американских помоек.
оставим в покое монголов. шо там у вьетнамцев. до марта 2021 в минус ушло десятка три. старт вакцинации в том же марте. имеем где то 21500 на сегодня.
pilker
 
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П'ят 22 жов, 2021 00:46
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