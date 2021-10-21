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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4005400640074008 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96 Мені вже зробили щеплення 59% 57 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 96 Додано: П'ят 22 жов, 2021 05:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Хочется спросить у антиваксов.

Господа, а вы своим как-то помогаете когда они в больницу попадают, или сразу о них забываете?



Я вот почему спрашиваю, с 11 октября в больницы было госпитализированно 43031 не вакцинированных пациента. Это 93,7% из всех госпитализаций. Просто вы же их уговаривали не вакцинироваться, так помогите им теперь.



Государство всех призывает вакцинировать ся, причем бесплатно. Так же государство обеспечивает медпомощь. Но вы господа антиваксы решили избрать другой путь. А у государства нет столько врачей, больниц, персонала. Есть предел медсистемы. И от Ваших преступных призывав, теперь больницы забиты, такими как вы. Так помогайте им. Создайте фонд. Купите концентраторы, обучите персонал. Чего вы сопли жуете и пишете одно и тоже везде. Мест в больницах нет. Все. Допрыгались. Ваша секта уже заполнила все доступные места. А если кто-то начнет рассказывать что государство должно!!...та ни вапрос, приходите через недельку, когда кто-то умрет или выпишется из ваших.



Да, вакцинированные тоже болеют. Но их всего 6,3% и они не погружают медсистему. И не было бы завала сейчас такого как есть. Так что жду с нетерпением создания фонда антиваксаов, обучения персонала, и адресной помощи для ваших единомышленников.



Цемки-бомки, ваш презираемый Истребин.



Какие будут ответы у штатных антиваксов данной ветки?



Евгений Истребин у себя в фб задает интересный вопрос для антиваксов :Хочется спросить у антиваксов.Господа, а вы своим как-то помогаете когда они в больницу попадают, или сразу о них забываете?Я вот почему спрашиваю, с 11 октября в больницы было госпитализированно 43031 не вакцинированных пациента. Это 93,7% из всех госпитализаций. Просто вы же их уговаривали не вакцинироваться, так помогите им теперь.Государство всех призывает вакцинировать ся, причем бесплатно. Так же государство обеспечивает медпомощь. Но вы господа антиваксы решили избрать другой путь. А у государства нет столько врачей, больниц, персонала. Есть предел медсистемы. И от Ваших преступных призывав, теперь больницы забиты, такими как вы. Так помогайте им. Создайте фонд. Купите концентраторы, обучите персонал. Чего вы сопли жуете и пишете одно и тоже везде. Мест в больницах нет. Все. Допрыгались. Ваша секта уже заполнила все доступные места. А если кто-то начнет рассказывать что государство должно!!...та ни вапрос, приходите через недельку, когда кто-то умрет или выпишется из ваших.Да, вакцинированные тоже болеют. Но их всего 6,3% и они не погружают медсистему. И не было бы завала сейчас такого как есть. Так что жду с нетерпением создания фонда антиваксаов, обучения персонала, и адресной помощи для ваших единомышленников.Цемки-бомки, ваш презираемый Истребин.Какие будут ответы у штатных антиваксов данной ветки? Binimovich Повідомлень: 4218 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:15



Названы главные причины смерти украинцев в октябре





Из-за увеличения количества новых случаев доля смертей от коронавируса за последние семь дней достигла 17,5% от общего числа летальных исходов.



Сообщается, что в октябре ежедневно от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем умирало 1136 украинцев, от последствий коронавируса - 351, от онкологии - 203.



Так, согласно данным ведомства о причинах смерти в январе-августе 2021 года, COVID-19 был третьей причиной смерти украинцев за этот период. За восемь месяцев в целом умерли 439 430 украинцев.



Главной причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания - 276 070 случаев.



Вторая причина - онкология и новообразования, по которой скончались 49 448 человек.





Коронавирус стал причиной 37 077 смертей, или 8,4% от общего их количества за рассматриваемый период.



Xenon Повідомлень: 3844 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:18 По большому счету провал вакцинации - это заслуга нашего государства.

Именно дилетантское управление в стиле "авось пропетляем".

Только сейчас нон-стоп призывы вакцинироваться звучат из каждого утюга.

Поздно вср...ись.

Такую кампанию надо было вести с начала лета, вместо того чтобы обескравливать медучереждения. Бригады должны были работать на выезд по ТРЦ, дворам и площадям.

Но бл... На это же надо было выделять деньги. И хрен чего распилишь.

Короче, и здесь квартал обделался по полной.

Сейчас начинается срежисированный с самого верха цирк с жонглированием цифрами свободных мест в больницах.

По сводкам вроде бы они есть и их много, а по факту лечь туда не представляется возможным. И кислород нужный еще на вчера непонятно где брать завтра.

Ждем новых рекордов. antey1969 1

Повідомлень: 10902 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3177 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:25 А что там у соседей?

Алексей Ракша:

Число смертей (от всех причин) на прошлой неделе оказалось максимальным за всю историю пандемии и, скорее всего, за всю послевоенную историю страны. Избыточных смертей более 3000 в сутки в среднем за неделю, абсолютный рекорд. В октябре, скорее всего, умрёт 235-240 тысяч человек (сентябрь-2021 202,9 тысячи, декабрь-2020 - 233, ноябрь-2020 - 228,5) при норме 148-149 тысяч.



Накопленное избыточное число умерших превысило 800000.



Прирост смертности очень похож на 1993-1994. В % он больше, чем тогда, в падении ОПЖ - примерно такой же (тогда основной прирост был у м30-60, сейчас у ж 40-70+ и м50-80)



"Новые 90-е" в смертности уже тут.









Вкладчик может проверить через пару месяцев эти инсайды и прогнозы, равно как и прошлые его прогнозы. Найти их несложно на его странице в ФБ. Я убедился,что его более ранняя инсайдерская информация была правдивой. Hotab

Повідомлень: 5132 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4005400640074008 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra П'ят 22 жов, 2021 00:46