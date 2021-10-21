Додано: П'ят 22 жов, 2021 05:53

Евгений Истребин у себя в фб задает интересный вопрос для антиваксов :Хочется спросить у антиваксов.Господа, а вы своим как-то помогаете когда они в больницу попадают, или сразу о них забываете?Я вот почему спрашиваю, с 11 октября в больницы было госпитализированно 43031 не вакцинированных пациента. Это 93,7% из всех госпитализаций. Просто вы же их уговаривали не вакцинироваться, так помогите им теперь.Государство всех призывает вакцинировать ся, причем бесплатно. Так же государство обеспечивает медпомощь. Но вы господа антиваксы решили избрать другой путь. А у государства нет столько врачей, больниц, персонала. Есть предел медсистемы. И от Ваших преступных призывав, теперь больницы забиты, такими как вы. Так помогайте им. Создайте фонд. Купите концентраторы, обучите персонал. Чего вы сопли жуете и пишете одно и тоже везде. Мест в больницах нет. Все. Допрыгались. Ваша секта уже заполнила все доступные места. А если кто-то начнет рассказывать что государство должно!!...та ни вапрос, приходите через недельку, когда кто-то умрет или выпишется из ваших.Да, вакцинированные тоже болеют. Но их всего 6,3% и они не погружают медсистему. И не было бы завала сейчас такого как есть. Так что жду с нетерпением создания фонда антиваксаов, обучения персонала, и адресной помощи для ваших единомышленников.Цемки-бомки, ваш презираемый Истребин.Какие будут ответы у штатных антиваксов данной ветки?