Евгений Истребин у себя в фб задает интересный вопрос для антиваксов :
Хочется спросить у антиваксов. Господа, а вы своим как-то помогаете когда они в больницу попадают, или сразу о них забываете?
Я вот почему спрашиваю, с 11 октября в больницы было госпитализированно 43031 не вакцинированных пациента. Это 93,7% из всех госпитализаций. Просто вы же их уговаривали не вакцинироваться, так помогите им теперь.
Государство всех призывает вакцинировать ся, причем бесплатно. Так же государство обеспечивает медпомощь. Но вы господа антиваксы решили избрать другой путь. А у государства нет столько врачей, больниц, персонала. Есть предел медсистемы. И от Ваших преступных призывав, теперь больницы забиты, такими как вы. Так помогайте им. Создайте фонд. Купите концентраторы, обучите персонал. Чего вы сопли жуете и пишете одно и тоже везде. Мест в больницах нет. Все. Допрыгались. Ваша секта уже заполнила все доступные места. А если кто-то начнет рассказывать что государство должно!!...та ни вапрос, приходите через недельку, когда кто-то умрет или выпишется из ваших.
Да, вакцинированные тоже болеют. Но их всего 6,3% и они не погружают медсистему. И не было бы завала сейчас такого как есть. Так что жду с нетерпением создания фонда антиваксаов, обучения персонала, и адресной помощи для ваших единомышленников.
Цемки-бомки, ваш презираемый Истребин.
Какие будут ответы у штатных антиваксов данной ветки?
По большому счету провал вакцинации - это заслуга нашего государства. Именно дилетантское управление в стиле "авось пропетляем". Только сейчас нон-стоп призывы вакцинироваться звучат из каждого утюга. Поздно вср...ись. Такую кампанию надо было вести с начала лета, вместо того чтобы обескравливать медучереждения. Бригады должны были работать на выезд по ТРЦ, дворам и площадям. Но бл... На это же надо было выделять деньги. И хрен чего распилишь. Короче, и здесь квартал обделался по полной. Сейчас начинается срежисированный с самого верха цирк с жонглированием цифрами свободных мест в больницах. По сводкам вроде бы они есть и их много, а по факту лечь туда не представляется возможным. И кислород нужный еще на вчера непонятно где брать завтра. Ждем новых рекордов.
А что там у соседей? Алексей Ракша: Число смертей (от всех причин) на прошлой неделе оказалось максимальным за всю историю пандемии и, скорее всего, за всю послевоенную историю страны. Избыточных смертей более 3000 в сутки в среднем за неделю, абсолютный рекорд. В октябре, скорее всего, умрёт 235-240 тысяч человек (сентябрь-2021 202,9 тысячи, декабрь-2020 - 233, ноябрь-2020 - 228,5) при норме 148-149 тысяч.
Накопленное избыточное число умерших превысило 800000.
Прирост смертности очень похож на 1993-1994. В % он больше, чем тогда, в падении ОПЖ - примерно такой же (тогда основной прирост был у м30-60, сейчас у ж 40-70+ и м50-80)
"Новые 90-е" в смертности уже тут.
Вкладчик может проверить через пару месяцев эти инсайды и прогнозы, равно как и прошлые его прогнозы. Найти их несложно на его странице в ФБ. Я убедился,что его более ранняя инсайдерская информация была правдивой.
Ну а мы стремительно "летим в 50 за сутки", чтобы выйти на "среднюю за октябрь - 120". прошлая пятница и сегодня: 13624/23785 4847/5141 202/614 Новый абсолютный рекорд суточных жмуров. "В Украине все позади, не будет как в РФ'(с) "Истерин нагнетает! Не будет у нас больше 10т больных в сутки!" (с) Один доктор наук .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 жов, 2021 07:46, всього редагувалось 3 разів.
Меня интересует, до 1 ноября Киев удержится в желтой зоне? У меня на руках справка о вакцинации 1-й вакциной, а она вроде годится только для желтой зоны. Вот думаю, если вдруг до 1-го ноября Киев окажется в красной, то водитель межобластного автобуса разрешит мне ехать в таком случае?
Hotab написав:А что там у соседей? Алексей Ракша: Число смертей (от всех причин) на прошлой неделе оказалось максимальным за всю историю пандемии и, скорее всего, за всю послевоенную историю страны. Избыточных смертей более 3000 в сутки в среднем за неделю, абсолютный рекорд. В октябре, скорее всего, умрёт 235-240 тысяч человек (сентябрь-2021 202,9 тысячи, декабрь-2020 - 233, ноябрь-2020 - 228,5) при норме 148-149 тысяч.
Накопленное избыточное число умерших превысило 800000.
Прирост смертности очень похож на 1993-1994. В % он больше, чем тогда, в падении ОПЖ - примерно такой же (тогда основной прирост был у м30-60, сейчас у ж 40-70+ и м50-80)
"Новые 90-е" в смертности уже тут.
Вкладчик может проверить через пару месяцев эти инсайды и прогнозы, равно как и прошлые его прогнозы. Найти их несложно на его странице в ФБ. Я убедился,что его более ранняя инсайдерская информация была правдивой.
Ну а мы стремительно "летим в 50 за сутки", чтобы выйти на "среднюю за октябрь - 120". прошлая пятница и сегодня: 13624/23785 4847/5141 202/614 Новый абсолютный рекорд суточных жмуров. "В Украине все позади, не будет как в РФ'(с) Один доктор наук .
Посмотрите на эти цифры. Даже беглым взгляд видно явное несоответствие. Даже не нужно иметь впечатляющих аналитических способностей, чтобы понять, что с количеством госпитализаций здесь что-то не так. Либо их статистику занизили, либо класть в некоторых регионах банально некуда.
antey1969 написав:По большому счету провал вакцинации - это заслуга нашего государства. Именно дилетантское управление в стиле "авось пропетляем". Только сейчас нон-стоп призывы вакцинироваться звучат из каждого утюга. Поздно вср...ись. Такую кампанию надо было вести с начала лета, вместо того чтобы обескравливать медучереждения. Бригады должны были работать на выезд по ТРЦ, дворам и площадям. Но бл... На это же надо было выделять деньги. И хрен чего распилишь. Короче, и здесь квартал обделался по полной. Сейчас начинается срежисированный с самого верха цирк с жонглированием цифрами свободных мест в больницах. По сводкам вроде бы они есть и их много, а по факту лечь туда не представляется возможным. И кислород нужный еще на вчера непонятно где брать завтра. Ждем новых рекордов.
А ви що відрізняєте державу від пересічних? Квартал плоть від плоті народної. Медикам масово не виплачують обіцяне. Так що по мірі загострення та і взагалі на перспективу лікуватись прийдеться хіба з мобільним додатком. Тут не раз піднімали питання можливості нашим медикам працевлаштуватись за бугром, то я чим раз більше чую подібні історії з позитивним для медиків фіналом. Радує що МОН по крайній мірі для початкової школи обіцяє бездистанційне навчання. Ще би опалення було в освітніх закладах, то взагалі життя налагоджується.
antey1969 написав:Либо их статистику занизили, либо класть в некоторых регионах банально некуда.
Может да, может нет. Смерти то немного отстают от госпитализаций.
Плюс все же эти высокие цифры могут быть эхом низких цифр прошедших праздников. "Досчитали/довнесли ".
Следующая неделя (ср-чт) покажет новые реалии.
Сейчас умирают в основном пролежавшие в больницах не менее недели. Но не в этом суть. Пляшем не от количества умерших, а от количества зараженных. И помним, что государство тестит у нас, когда с легкими уже караул.И в выходные госпитализаций обычно значительно меньше.