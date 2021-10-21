antey1969 , я вас понял. Ну для меня все три цифры - это скорее индикатор тенденции, чем доверие к абсолютной величине. Ценность для меня представляет цифра "сколько всего зарыли за месяц". Вангую, что в октябре +45..50% от нормы. Этак 60-65 тысяч. (У доктора наук есть возможность вернуть долг за мои елозанья ее докторским лицом по несбытым прогнозам)
Binimovich написав:Евгений Истребин у себя в фб задает интересный вопрос для антиваксов :
Хочется спросить у антиваксов. Господа, а вы своим как-то помогаете когда они в больницу попадают, или сразу о них забываете?
Я вот почему спрашиваю, с 11 октября в больницы было госпитализированно 43031 не вакцинированных пациента. Это 93,7% из всех госпитализаций. Просто вы же их уговаривали не вакцинироваться, так помогите им теперь.
Государство всех призывает вакцинировать ся, причем бесплатно. Так же государство обеспечивает медпомощь. Но вы господа антиваксы решили избрать другой путь. А у государства нет столько врачей, больниц, персонала. Есть предел медсистемы. И от Ваших преступных призывав, теперь больницы забиты, такими как вы. Так помогайте им. Создайте фонд. Купите концентраторы, обучите персонал. Чего вы сопли жуете и пишете одно и тоже везде. Мест в больницах нет. Все. Допрыгались. Ваша секта уже заполнила все доступные места. А если кто-то начнет рассказывать что государство должно!!...та ни вапрос, приходите через недельку, когда кто-то умрет или выпишется из ваших.
Да, вакцинированные тоже болеют. Но их всего 6,3% и они не погружают медсистему. И не было бы завала сейчас такого как есть. Так что жду с нетерпением создания фонда антиваксаов, обучения персонала, и адресной помощи для ваших единомышленников.
Цемки-бомки, ваш презираемый Истребин.
Какие будут ответы у штатных антиваксов данной ветки?
когда медицину сокращали - мое мнение спрашивали ? когда урезали финансирование - мое мнение спрашивали . Ну-да , теперь государство мне ничего не должно . Вау !
moldashavanin написав:когда медицину сокращали - мое мнение спрашивали ? когда урезали финансирование - мое мнение спрашивали . Ну-да , теперь государство мне ничего не должно . Вау !
Я не пойму никак, от того, что государство (в лице тех, кого вы выбрали?) сократило расходы на медицину , вы отомстили всему народу, неширнувшись и положив на спину стоящую на коленях медицину?? Какая взаимосвязь того, что медиц на в стране дохлая, с тем, что вы не ширнулись сами и проводили здесь активную пропаганду "ковида нет"??
fin написав:Меня интересует, до 1 ноября Киев удержится в желтой зоне? У меня на руках справка о вакцинации 1-й вакциной, а она вроде годится только для желтой зоны. Вот думаю, если вдруг до 1-го ноября Киев окажется в красной, то водитель межобластного автобуса разрешит мне ехать в таком случае?
Залежить від "компетентності" водія й перевізника і їхньої "дружби" з поліцією. Вчора тещі-антиваксу без сертифіката відмовили в проїзді з автостанції, але не відмовив інший перевізник.
moldashavanin написав:когда медицину сокращали - мое мнение спрашивали ? когда урезали финансирование - мое мнение спрашивали . Ну-да , теперь государство мне ничего не должно . Вау !
Я не пойму никак, от того, что государство (в лице тех, кого вы выбрали?) сократило расходы на медицину , вы отомстили всему народу, неширнувшись и положив на спину стоящую на коленях медицину?? Какая взаимосвязь того, что медиц на в стране дохлая, с тем, что вы не ширнулись сами и проводили здесь активную пропаганду "ковида нет"??
Почему я должен расхлебывать чужие проблемы , за счет своего здоровья и кошелька ? Мне государство ничего не должно .
moldashavanin написав:Почему я должен расхлебывать чужие проблемы , за счет своего здоровья и кошелька ? Мне государство ничего не должно
До сих не улавливаю взаимосвязь. Вы на зло бабушке отмораживаете уши? Или мстите стране??
У меня одна ассоциация: я военный (в прошлом уже) , вижу как армию разваливают, распродают, и когда начинается война, говорю" ну рас вы армию разваливали, то я пойду шпионить в пользу эрэфии, вместо защищать свой дом".
В Москве 42-летняя женщина скончалась от коронавируса. Заболевание она получила намеренно, поскольку верила, что если заразиться от легко болеющего "ковидом", то и сам перенесешь болезнь без осложнений.
Москвичка взяла двух дочерей и отправилась "в гости" к подруге с диагностированным коронавирусом. План сработал – заразилась вся семья, включая мужа. При этом женщина заболела серьезно, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
Одной из ее дочерей также потребовалась госпитализация, девятилетнюю девочку даже положили в реанимацию, но она пошла на поправку. Вторая дочь и супруг перенесли ковид в легкой форме.
По словам директора одной из частных московских клиник Павла Бранда, который и рассказал эту печальную историю, таких случаев сейчас в стране немало. Люди даже организовывают так называемые "ковидные вечеринки", где можно заразиться для того чтобы, переболев, получить естественный иммунитет и избежать обязательной прививки.
"Я опубликовал эту историю не для того, чтобы кого-то в чем-то убеждать, а для иллюстрации одного из тысяч примеров человеческой глупости и необдуманных поступков, которые люди совершают каждый день", - написал Бранд в "Фейсбуке".
Медицинский директор сети клиник «Семейная», известный невролог Павел Бранд опубликовал на своей странице в Фейсбук скриншоты переписки.
В них рассказывается история москвички, намеренно заразившей себя и членов своей семьи коронавирусом. Якобы она это сделала для того, чтобы переболеть в лёгкой форме. Однако без проблем переболеть не получилось: женщина умерла, а старшая дочь попала в реанимацию.
Но когда история от Бранда попала в СМИ, и ему начали задавать уточняющие вопросы, то он сказал, что ему кто-то это прислал, и он не знает правда это или нет.
«Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал», – написал Бранд.
А ранее в июне Павел Бранд опубликовал историю о предприимчивом терапевте из Мордовии, который смог привить все население своего муниципального района. Он сыграл на местных национальных чувствах, расклеив объявление «Вакцина только для евреев, приказ Минздрава». Однако история оказалась сатирической заметкой ИА «Панорама», которое не является официальным информационным ресурсом.
moldashavanin написав:Почему я должен расхлебывать чужие проблемы , за счет своего здоровья и кошелька ? Мне государство ничего не должно
До сих не улавливаю взаимосвязь. Вы на зло бабушке отмораживаете уши? Или мстите стране??
У меня одна ассоциация: я военный (в прошлом уже) , вижу как армию разваливают, распродают, и когда начинается война, говорю" ну рас вы армию разваливали, то я пойду шпионить в пользу эрэфии, вместо защищать свой дом".
Вам было заплачено за службу .на данный момент - вы гоните *добровольцев* на войну .Ибо вы продали завод по производству оружия .