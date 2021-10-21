В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику. Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.
Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно
safonovstanislav написав:В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику. Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.
Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно
Как то слишком самоуверенно звучит. Израиль, наверное в вашем случае исключение . Месяц назад в моём городе было почти в 10 раз больше заболевших, да и в целом по стране более 8000 в день новых кейсов, при этом последние дни около 1000. Должен заметить что никаких локдаунов не вводилось и каких то жестких ограничений также, за это время. НО.. ВАКЦИНАЦИЯ БУСТЕРНОЙ ПРИВИВКОЙ ШЛА ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНО!
moldashavanin написав:Почему я должен расхлебывать чужие проблемы , за счет своего здоровья и кошелька ? Мне государство ничего не должно
До сих не улавливаю взаимосвязь. Вы на зло бабушке отмораживаете уши? Или мстите стране??
У меня одна ассоциация: я военный (в прошлом уже) , вижу как армию разваливают, распродают, и когда начинается война, говорю" ну рас вы армию разваливали, то я пойду шпионить в пользу эрэфии, вместо защищать свой дом".
Вам было заплачено за службу .на данный момент - вы гоните *добровольцев* на войну .Ибо вы продали завод по производству оружия .
Ну да -- прокакали все полимеры. Но moldashavanin тоже не прост: видя все это -- побежал в первых рядах записываться в унтерполицаи... Во время войны таких первым делом в лес уводили, если не ошибаюсь.