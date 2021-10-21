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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4008400940104011>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:57

  Hotab написав:
  moldashavanin написав:Вам было заплачено за службу

А сколько вы платили "за службу" , чтобы спрашивать? Вы все в светлую платили, чтобы возмущаться, что нет медицины и теперь "можно немного даже вредить"?

  Slx написав:Хорошо хоть долярчика временно не стало.

Не перенес побочки вакцинации. Собаки рынковские доедают его у забора рынка.


А Че ? мне государство ничем не должно .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:58

ну чтож, судя по росту кол-ва вакцинаций (за вчера 270 000) - зажимание гаек в ввиде требований сертификатов дает плоды.

хоть и запоздало это все минимум на 3-4 месяца, надеюсь у властей хватит силы воли ввести в остальных областях красные зоны для стимуляции "вильнолюдей"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:А Че ? мне государство ничем не должно

Что за общие фразы?? Ваша антиваксовская пропаганда какую цель имеет? Отомстить стране??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику.
Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.

Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:13

  safonovstanislav написав:В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику.
Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.

Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно


Как то слишком самоуверенно звучит. Израиль, наверное в вашем случае исключение . Месяц назад в моём городе было почти в 10 раз больше заболевших, да и в целом по стране более 8000 в день новых кейсов, при этом последние дни около 1000. Должен заметить что никаких локдаунов не вводилось и каких то жестких ограничений также, за это время.
НО.. ВАКЦИНАЦИЯ БУСТЕРНОЙ ПРИВИВКОЙ ШЛА ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНО!
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:17

  moldashavanin написав:
  Hotab написав:
  moldashavanin написав:Почему я должен расхлебывать чужие проблемы , за счет своего здоровья и кошелька ? Мне государство ничего не должно

До сих не улавливаю взаимосвязь. Вы на зло бабушке отмораживаете уши? Или мстите стране??

У меня одна ассоциация: я военный (в прошлом уже) , вижу как армию разваливают, распродают, и когда начинается война, говорю" ну рас вы армию разваливали, то я пойду шпионить в пользу эрэфии, вместо защищать свой дом".


Вам было заплачено за службу .на данный момент - вы гоните *добровольцев* на войну .Ибо вы продали завод по производству оружия .

Ну да -- прокакали все полимеры. Но moldashavanin тоже не прост: видя все это -- побежал в первых рядах записываться в унтерполицаи... Во время войны таких первым делом в лес уводили, если не ошибаюсь. :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:19

  IgA написав:
  fler написав:И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет.

И в Израиле нашли, и в России дельта плюс есть. Где много болеют, там и новые мутации.


Почему-то больше всего находят там, где вакцинированных больше :wink: подтверждая тезис вирусологов о том, что именно вакцинация (а не "переболели") заставляет вирус мутировать быстрее.

  IgA написав: Лучше расскажите как Ваш медотвод. Получилось получить или теперь вакцинация или страдания? Как муж? Побочки вакцинации уже есть?


Даже не сомневайтесь 8) Вечером поезд на Киев. У мужа после прививки так и не появились никакие побочки, рука в день вакцинации немного болела и все.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:21

  fler написав:
  IgA написав:
  fler написав:И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет.

И в Израиле нашли, и в России дельта плюс есть. Где много болеют, там и новые мутации.


Почему-то больше всего находят там, где вакцинированных больше :wink: подтверждая тезис вирусологов о том, что именно вакцинация (а не "переболели") заставляет вирус мутировать быстрее.

  IgA написав: Лучше расскажите как Ваш медотвод. Получилось получить или теперь вакцинация или страдания? Как муж? Побочки вакцинации уже есть?


Даже не сомневайтесь 8) Вечером поезд на Киев. У мужа после прививки так и не появились никакие побочки, рука в день вакцинации немного болела и все.


У меня рука болит точно также как и от Файзера, даже после обычной ежегодной вакцинации от гриппа
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:21

:mrgreen:

«Герой України» Надія Савченко та її сестра Віра повертались з Туреччини і намагались потрапити в Україну, використавши підроблені COVID-сертифікати. Тепер їх чекає кримінальне провадження та підозра.

https://incident.obozrevatel.com/ukr/ki ... 1624613440
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:29

  safonovstanislav написав:Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине,



Например, в Латвии подавляющее число пациентов в больницах — русскоязычные, поскольку они черпают информацию из русскоязычных источников и массово отказываются от вакцинации.


https://yesylevskyy.medium.com/%D1%8D%D ... 9c833ee9b3
IgA
 
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