Возрадуйтесь украинцы, теперь вакцинация каждый год, а ваши сертификаты не будут действительными если вы пропустите хоть один этап. Причём весь процесс проходит с нарушением Конституции, но кого в Украине это волнует? МОЗ отказался от идет введения бустерной (третьей) прививки для всех категорий населения, зато планирует в следующем году начать полную ревакцинацию от коронавируса. Это значит, что человек, который получил две дозы вакцины в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году.
Кроме этого, главный санврач Украины Кузин сообщил, что украинцам, скорее всего, придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к Covid-19 со временем ослабевает, даже после прививки.
Двоюрідний брат каже, що ковід це новий колорадський жук. Я теж, поступово, схиляюсь до цієї думки. Тільки проти жука треба 2-3 рази, за сезон, кропити картоплю, а тут доведеться по 2-3 рази на рік щепитись, інакше залишаться одні стирчаки на економічному городі.
Хроника приближения к 50. Очередное "достижение". За вчера 614 смертей. За последние 7 дней 2866 смертей, т.е. среднесуточное 409 смертей (на вчера 2454 и 351). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 9,43 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 11,70 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
Возрадуйтесь украинцы, теперь вакцинация каждый год, а ваши сертификаты не будут действительными если вы пропустите хоть один этап. Причём весь процесс проходит с нарушением Конституции, но кого в Украине это волнует? МОЗ отказался от идет введения бустерной (третьей) прививки для всех категорий населения, зато планирует в следующем году начать полную ревакцинацию от коронавируса. Это значит, что человек, который получил две дозы вакцины в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году.
Кроме этого, главный санврач Украины Кузин сообщил, что украинцам, скорее всего, придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к Covid-19 со временем ослабевает, даже после прививки.
Судя по израильскому опыту так и есть. БУДЕМ ПРИВИВАТЬСЯ РЕГУЛЯРНО. Уже писал о том, что через пол года действие вакцины от Файзер, значительно ослабилось и началась следующая волна, тем более штамм значительно агрессивнее чем первый. Бустерная прививка ОЧЕВИДНО снизила количество новых заболевших, в том числе тяжело больных.
Такие выводы вообщем, а дальше будем посмотреть. Пока третьей не вакцинировался. Вчера был в центре вакцинации от одной из самых крупных израильских медицинских касс. Людей уже очень мало. Площадку тестирования на корону возле центральной площади свернули ибо тоже никто почти не идёт, а ещё недавно стояли длинные очередя.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 22 жов, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику. Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.
Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно
Очередное враньё от антивакса. Об Украине чуть выше написал - 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 409. В расчёте на 1 млн. населения от 9,43 до 11,70. В Литве 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 26,43. Население Литвы по ворлдметру 2 672 907 человек. В расчёте на 1 млн. населения имеем 9,89.
В Москве 42-летняя женщина скончалась от коронавируса. Заболевание она получила намеренно, поскольку верила, что если заразиться от легко болеющего "ковидом", то и сам перенесешь болезнь без осложнений.
Москвичка взяла двух дочерей и отправилась "в гости" к подруге с диагностированным коронавирусом. .......
Медицинский директор сети клиник «Семейная», известный невролог Павел Бранд опубликовал на своей странице в Фейсбук скриншоты переписки. .......... Но когда история от Бранда попала в СМИ, и ему начали задавать уточняющие вопросы, то он сказал, что ему кто-то это прислал, и он не знает правда это или нет.
«Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал», – написал Бранд. .........
Опять передёргиваете. Вообще-то из Вашей цитаты не очевидно, что это фейк. Единственное, что можно сказать, что Бранд не проверил это сообщение. И даже если это фейк, то его состряпал не Бранд. Но Вы знаете, даже если это фейк, то отвечу словами Бранда: "Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал". Объясню почему. То, что некоторые "умники" устраивают "ковидвечеринки" известно и уже писали. То, что женщина могла при этом заразиться тоже ничего необычного или удивительного. Люди заражаются и просто так. И заболевания в семье тоже достаточно обычный случай. Такое происходит при любых инфекционных заболеваниях. То, что она умерла, уже более редкий случай. но тоже ничего особо выдающегося - вчера в Украине умерло 614 человек. А в России 1036. Так что даже если этот конкретный пример фейк, то ничего необычного в нем нет и такое происходит.
Так что "пристыдить" меня Вам не удалось.
А вот враки о том, что в Литве "умирают в полтора раза активнее, чем в Украине", "больше всего находят (мутаций) там, где вакцинированных больше" и пр. Это реальные и вредоносные фейки, а попросту враки.
Кстати. fler, как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"? Действительно не так. По официальным данным в расчёте на 1 млн. населениям мы их уже опережаем и по ежедневному количеству новых случаев, и по смертям. Причём сильно.