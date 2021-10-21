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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Почему-то больше всего находят там, где вакцинированных больше

Потому что там, где больше вакцинированных, там и тестирование на высоком уровне. И выявление всего новенького.
  fler написав:подтверждая тезис вирусологов

Тоже " докторов наук"?

  fler написав:Вечером поезд на Киев.

Иномарка , почти новая, до Киева не доезжает? А потом по Киеву как же крутить дули местным неудачникам в общественном транспорте??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 жов, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:33

  fler написав:
  IgA написав:
  fler написав:И новая мутация появилась, которой в других странах пока нет.

И в Израиле нашли, и в России дельта плюс есть. Где много болеют, там и новые мутации.


Почему-то больше всего находят там, где вакцинированных больше :wink: подтверждая тезис вирусологов о том, что именно вакцинация (а не "переболели") заставляет вирус мутировать быстрее.
.........

Это в России-то много вакцинированных? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:34

  fler написав:Почему-то больше всего находят там, где вакцинированных больше подтверждая тезис вирусологов о том, что именно вакцинация (а не "переболели") заставляет вирус мутировать быстрее.


В России подтвердился случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.


Колумбийские ученые рассказали об особенностях нового «мю»-штамма коронавируса, который начал распространяться в их стране, а также был обнаружен в США, Испании, Нидерландах и других государствах.


если игнорировать не подтверждающие тезис факты, то доказать можно все что угодно :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:38

Возрадуйтесь украинцы, теперь вакцинация каждый год, а ваши сертификаты не будут действительными если вы пропустите хоть один этап. Причём весь процесс проходит с нарушением Конституции, но кого в Украине это волнует?
МОЗ отказался от идет введения бустерной (третьей) прививки для всех категорий населения, зато планирует в следующем году начать полную ревакцинацию от коронавируса. Это значит, что человек, который получил две дозы вакцины в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году.

Кроме этого, главный санврач Украины Кузин сообщил, что украинцам, скорее всего, придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к Covid-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

https://t.me/spletnicca/3965
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Двоюрідний брат каже, що ковід це новий колорадський жук. Я теж, поступово, схиляюсь до цієї думки. Тільки проти жука треба 2-3 рази, за сезон, кропити картоплю, а тут доведеться по 2-3 рази на рік щепитись, інакше залишаться одні стирчаки на економічному городі.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:52

Хроника приближения к 50.
Очередное "достижение".
За вчера 614 смертей.
За последние 7 дней 2866 смертей, т.е. среднесуточное 409 смертей (на вчера 2454 и 351).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 9,43 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 11,70 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:53

  Вкладчик1234 написав:
Возрадуйтесь украинцы, теперь вакцинация каждый год, а ваши сертификаты не будут действительными если вы пропустите хоть один этап. Причём весь процесс проходит с нарушением Конституции, но кого в Украине это волнует?
МОЗ отказался от идет введения бустерной (третьей) прививки для всех категорий населения, зато планирует в следующем году начать полную ревакцинацию от коронавируса. Это значит, что человек, который получил две дозы вакцины в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году.

Кроме этого, главный санврач Украины Кузин сообщил, что украинцам, скорее всего, придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к Covid-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

https://t.me/spletnicca/3965


Судя по израильскому опыту так и есть. БУДЕМ ПРИВИВАТЬСЯ РЕГУЛЯРНО. Уже писал о том, что через пол года действие вакцины от Файзер, значительно ослабилось и началась следующая волна, тем более штамм значительно агрессивнее чем первый. Бустерная прививка ОЧЕВИДНО снизила количество новых заболевших, в том числе тяжело больных.

Такие выводы вообщем, а дальше будем посмотреть. Пока третьей не вакцинировался. Вчера был в центре вакцинации от одной из самых крупных израильских медицинских касс. Людей уже очень мало. Площадку тестирования на корону возле центральной площади свернули ибо тоже никто почти не идёт, а ещё недавно стояли длинные очередя.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 22 жов, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:08

  safonovstanislav написав:В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику.
Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.

Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно

Очередное враньё от антивакса.
Об Украине чуть выше написал - 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 409.
В расчёте на 1 млн. населения от 9,43 до 11,70.
В Литве 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 26,43.
Население Литвы по ворлдметру 2 672 907 человек.
В расчёте на 1 млн. населения имеем 9,89.

Да, явно "в полтора раза активнее". :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:20

ЛАД ,я бы ещё припомнил нашу забавную украинскую традицию превратить 11 тысяч в 21 тысяч избыточных, при выходе статы через пару месяцев.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:40

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
В Москве 42-летняя женщина скончалась от коронавируса. Заболевание она получила намеренно, поскольку верила, что если заразиться от легко болеющего "ковидом", то и сам перенесешь болезнь без осложнений.

Москвичка взяла двух дочерей и отправилась "в гости" к подруге с диагностированным коронавирусом. .......

https://www.9tv.co.il/item/35444


Опять "ужасы из фейсбучика":
Это фейк, расходимся.

Медицинский директор сети клиник «Семейная», известный невролог Павел Бранд опубликовал на своей странице в Фейсбук скриншоты переписки.
..........
Но когда история от Бранда попала в СМИ, и ему начали задавать уточняющие вопросы, то он сказал, что ему кто-то это прислал, и он не знает правда это или нет.

«Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал», – написал Бранд.
.........

Опять передёргиваете. Вообще-то из Вашей цитаты не очевидно, что это фейк. Единственное, что можно сказать, что Бранд не проверил это сообщение. И даже если это фейк, то его состряпал не Бранд.
Но Вы знаете, даже если это фейк, то отвечу словами Бранда: "Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал".
Объясню почему.
То, что некоторые "умники" устраивают "ковидвечеринки" известно и уже писали.
То, что женщина могла при этом заразиться тоже ничего необычного или удивительного. Люди заражаются и просто так.
И заболевания в семье тоже достаточно обычный случай. Такое происходит при любых инфекционных заболеваниях.
То, что она умерла, уже более редкий случай. но тоже ничего особо выдающегося - вчера в Украине умерло 614 человек. А в России 1036.
Так что даже если этот конкретный пример фейк, то ничего необычного в нем нет и такое происходит.

Так что "пристыдить" меня Вам не удалось.

А вот враки о том, что в Литве "умирают в полтора раза активнее, чем в Украине", "больше всего находят (мутаций) там, где вакцинированных больше" и пр. Это реальные и вредоносные фейки, а попросту враки.


Кстати. fler, как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?
Действительно не так. По официальным данным в расчёте на 1 млн. населениям мы их уже опережаем и по ежедневному количеству новых случаев, и по смертям. Причём сильно.
ЛАД
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