Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:40

Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: В Москве 42-летняя женщина скончалась от коронавируса. Заболевание она получила намеренно, поскольку верила, что если заразиться от легко болеющего "ковидом", то и сам перенесешь болезнь без осложнений.



Москвичка взяла двух дочерей и отправилась "в гости" к подруге с диагностированным коронавирусом. .......

https://www.9tv.co.il/item/35444



Опять "ужасы из фейсбучика":

Это фейк, расходимся.



Медицинский директор сети клиник «Семейная», известный невролог Павел Бранд опубликовал на своей странице в Фейсбук скриншоты переписки.

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Но когда история от Бранда попала в СМИ, и ему начали задавать уточняющие вопросы, то он сказал, что ему кто-то это прислал, и он не знает правда это или нет.



«Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал», – написал Бранд.

......... Опять "ужасы из фейсбучика":

не проверил

реальные

вредоносные

враки

Опять передёргиваете. Вообще-то из Вашей цитаты не очевидно, что это фейк. Единственное, что можно сказать, что Брандэто сообщение. И даже если это фейк, то его состряпал не Бранд.Но Вы знаете, даже если это фейк, то отвечу словами Бранда: "Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал".Объясню почему.То, что некоторые "умники" устраивают "ковидвечеринки" известно и уже писали.То, что женщина могла при этом заразиться тоже ничего необычного или удивительного. Люди заражаются и просто так.И заболевания в семье тоже достаточно обычный случай. Такое происходит при любых инфекционных заболеваниях.То, что она умерла, уже более редкий случай. но тоже ничего особо выдающегося - вчера в Украине умерло 614 человек. А в России 1036.Так что даже если этот конкретный пример фейк, то ничего необычного в нем нет и такое происходит.Так что "пристыдить" меня Вам не удалось.А вот враки о том, что в Литве "умирают в полтора раза активнее, чем в Украине", "больше всего находят (мутаций) там, где вакцинированных больше" и пр. Этофейки, а попростуКстати., как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?Действительно не так. По официальным данным в расчёте на 1 млн. населениям мы их уже опережаем и по ежедневному количеству новых случаев, и по смертям. Причём сильно.