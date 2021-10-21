Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:25

оказалась в катастрофической ситуации во многом из-за действий властей. Они недостаточно стимулировали вакцинацию и упустили момент, когда можно было ограничиться локальными запретами для непривитых, а также фактически провалили кампанию по информированию о вакцинации среди русскоязычного населения.

в Латвии, где сейчас вакцинировались 50% населения, есть и еще одно объяснение медленной вакцинации: недоверие к ней со стороны русскоязычных жителей, которые составляют почти треть населения страны. Во многом в этом недоверии виновато само правительство Латвии.



Абсолютное большинство живущих в Латвии русскоязычных владеют латышским языком, но информацию предпочитают получать на русском.

Результатом стало крайне низкое доверие русскоязычной части населения Латвии к вакцинам: если среди латышей безопасности вакцин полностью доверяют 39%, то среди русских — только 20% (для сравнения, доля принципиальных противников вакцинации в обеих группах находится примерно на одинаковом уровне в 15%). По оценкам врачей, в больницах число госпитализированных с ковидом русскоязычных жителей значительно превышает количество тех, кто говорит на латышском языке.

КАК ЭТО БЫЛО ВО ФРАНЦИИ

Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек

КАК РУССКОЯЗЫЧНЫХ В ЛАТВИИ ПРИЗЫВАЛИ ПРИВИВАТЬСЯ

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Предупреждая очередные рассказы "а как в Латвии".В Латвии за последние 7 дней 87 смертей, т.е. в среднем 12,43 в сутки.Население по ворлдметру 1,859,092.В расчёте на 1 млн. получаем 6,68. Тоже существенно ниже, чем у нас.При этом ЛатвияПонравилось:и реклама в Латвии:Все цитаты отсюда -