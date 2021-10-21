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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4009401040114012

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:22

общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:25

Предупреждая очередные рассказы "а как в Латвии".
В Латвии за последние 7 дней 87 смертей, т.е. в среднем 12,43 в сутки.
Население по ворлдметру 1,859,092.
В расчёте на 1 млн. получаем 6,68. Тоже существенно ниже, чем у нас.
При этом Латвия
оказалась в катастрофической ситуации во многом из-за действий властей. Они недостаточно стимулировали вакцинацию и упустили момент, когда можно было ограничиться локальными запретами для непривитых, а также фактически провалили кампанию по информированию о вакцинации среди русскоязычного населения.

в Латвии, где сейчас вакцинировались 50% населения, есть и еще одно объяснение медленной вакцинации: недоверие к ней со стороны русскоязычных жителей, которые составляют почти треть населения страны. Во многом в этом недоверии виновато само правительство Латвии.

Абсолютное большинство живущих в Латвии русскоязычных владеют латышским языком, но информацию предпочитают получать на русском.

Результатом стало крайне низкое доверие русскоязычной части населения Латвии к вакцинам: если среди латышей безопасности вакцин полностью доверяют 39%, то среди русских — только 20% (для сравнения, доля принципиальных противников вакцинации в обеих группах находится примерно на одинаковом уровне в 15%). По оценкам врачей, в больницах число госпитализированных с ковидом русскоязычных жителей значительно превышает количество тех, кто говорит на латышском языке.


Понравилось:
КАК ЭТО БЫЛО ВО ФРАНЦИИ
Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек

и реклама в Латвии:
КАК РУССКОЯЗЫЧНЫХ В ЛАТВИИ ПРИЗЫВАЛИ ПРИВИВАТЬСЯ
В Латвии запустили рекламу вакцинации от ковида. Главный плюс — возможность побыстрее встретиться с прабабушкой и прадедушкой

Все цитаты отсюда - https://meduza.io/feature/2021/10/19/v-nachale-pandemii-latviyu-schitali-obraztsovoy-stranoy-v-plane-borby-s-kovidom-teper-ona-1-v-mire-po-chislu-zabolevshih-na-dushu-naseleniya
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:26

  Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Ну, значит скоро ждем сюжета в новостях "тайному уколисту удалось договориться о фиктивной прививке, медсестру ждет срок"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:28

  Starikan написав:
  ЛАД написав: P.s. Я, конечно, понимаю, что моё мнение о Вас Вам до лампочки, но моё уважение Вы теряете всё больше и опускаетесь в моих глазах всё ниже.

У вас было к нему уважение :?: :shock:
Толерантность у вас имхо зашкаливает. Или вас ослепило звание "Форумчанин года"?

Раньше на других ветках человек вёл себя более адекватно.
Звание, честно говоря, даже не видел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:медсестру ждет срок"...

Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:38


источники у вас, однако, серьезнейшие.
как-то даже удивили
sequence
 
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