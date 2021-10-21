общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ); так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача. Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит
Предупреждая очередные рассказы "а как в Латвии". В Латвии за последние 7 дней 87 смертей, т.е. в среднем 12,43 в сутки. Население по ворлдметру 1,859,092. В расчёте на 1 млн. получаем 6,68. Тоже существенно ниже, чем у нас. При этом Латвия
оказалась в катастрофической ситуации во многом из-за действий властей. Они недостаточно стимулировали вакцинацию и упустили момент, когда можно было ограничиться локальными запретами для непривитых, а также фактически провалили кампанию по информированию о вакцинации среди русскоязычного населения.
в Латвии, где сейчас вакцинировались 50% населения, есть и еще одно объяснение медленной вакцинации: недоверие к ней со стороны русскоязычных жителей, которые составляют почти треть населения страны. Во многом в этом недоверии виновато само правительство Латвии.
Абсолютное большинство живущих в Латвии русскоязычных владеют латышским языком, но информацию предпочитают получать на русском.
Результатом стало крайне низкое доверие русскоязычной части населения Латвии к вакцинам: если среди латышей безопасности вакцин полностью доверяют 39%, то среди русских — только 20% (для сравнения, доля принципиальных противников вакцинации в обеих группах находится примерно на одинаковом уровне в 15%). По оценкам врачей, в больницах число госпитализированных с ковидом русскоязычных жителей значительно превышает количество тех, кто говорит на латышском языке.
Понравилось:
КАК ЭТО БЫЛО ВО ФРАНЦИИ Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек
и реклама в Латвии:
КАК РУССКОЯЗЫЧНЫХ В ЛАТВИИ ПРИЗЫВАЛИ ПРИВИВАТЬСЯ В Латвии запустили рекламу вакцинации от ковида. Главный плюс — возможность побыстрее встретиться с прабабушкой и прадедушкой
Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ); так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача. Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит
Ну, значит скоро ждем сюжета в новостях "тайному уколисту удалось договориться о фиктивной прививке, медсестру ждет срок"...
Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.