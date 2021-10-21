Ну, значит скоро ждем сюжета в новостях "тайному уколисту удалось договориться о фиктивной прививке, медсестру ждет срок"...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:26
Ну, значит скоро ждем сюжета в новостях "тайному уколисту удалось договориться о фиктивной прививке, медсестру ждет срок"...
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:28
Раньше на других ветках человек вёл себя более адекватно.
Звание, честно говоря, даже не видел.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:38
источники у вас, однако, серьезнейшие.
как-то даже удивили
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Рубрика "этовсеголишьпростойгрипп" (с):
«Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже не можливо перевантажити. Бо на одного поступаючого пацієнта завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався. Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметеся встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка.
Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відділення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте, наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.
Вакцинуючись, ви бережете близьких від своєї смерті», — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Михайло Сидоренко, лікар-інтерн-рентгенолог Черкаської обласної лікарні та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.
П.С.
Шо там со статистикой по смертям от гриппа ? Сколько умерли в прошлом году ? В этом? В прошлом месяце ? За вчера?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:49
Информацию можно брать из любых источников.
Единственный вопрос о её достоверности.
У Вас есть сомнения?
В данном случае, сомневаться можно разве что в "по оценкам врачей...", но это не существенно.
Данные по летальности с ворлдметра.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:52
Я про него и говорю -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:53
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:09
Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:09
В чём "во всём"? В чём там можно сомневаться?
В том, что Латвия сейчас ужесточила режим?
Или что среди русскоязычных недоверие к вакцинам выше?
Цифру вакцинации проверил по
Чем Вам не нравится meduza?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 22 жов, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
|