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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:26

  Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Ну, значит скоро ждем сюжета в новостях "тайному уколисту удалось договориться о фиктивной прививке, медсестру ждет срок"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:28

  Starikan написав:
  ЛАД написав: P.s. Я, конечно, понимаю, что моё мнение о Вас Вам до лампочки, но моё уважение Вы теряете всё больше и опускаетесь в моих глазах всё ниже.

У вас было к нему уважение :?: :shock:
Толерантность у вас имхо зашкаливает. Или вас ослепило звание "Форумчанин года"?

Раньше на других ветках человек вёл себя более адекватно.
Звание, честно говоря, даже не видел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:медсестру ждет срок"...

Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:38


источники у вас, однако, серьезнейшие.
как-то даже удивили
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Рубрика "этовсеголишьпростойгрипп" (с):

«Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже не можливо перевантажити. Бо на одного поступаючого пацієнта завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався. Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметеся встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка.

Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відділення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте, наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.
Вакцинуючись, ви бережете близьких від своєї смерті», — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Михайло Сидоренко, лікар-інтерн-рентгенолог Черкаської обласної лікарні та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

П.С.

Шо там со статистикой по смертям от гриппа ? Сколько умерли в прошлом году ? В этом? В прошлом месяце ? За вчера?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:49

  sequence написав:

источники у вас, однако, серьезнейшие.
как-то даже удивили

Информацию можно брать из любых источников.
Единственный вопрос о её достоверности.
У Вас есть сомнения?
В данном случае, сомневаться можно разве что в "по оценкам врачей...", но это не существенно.
Данные по летальности с ворлдметра.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:52

  Hotab написав:
  _hunter написав:медсестру ждет срок"...

Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.

Я про него и говорю :) -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:53

  ЛАД написав:..
Единственный вопрос о её достоверности.
У Вас есть сомнения?..

есть сомнения абсолютно во всем, кроме "летальности с ворлдметра"
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:09

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:медсестру ждет срок"...

Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.

Я про него и говорю :) -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...

Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:09

  sequence написав:
  ЛАД написав:..
Единственный вопрос о её достоверности.
У Вас есть сомнения?

есть сомнения абсолютно во всем, кроме "летальности с ворлдметра"

В чём "во всём"? В чём там можно сомневаться?
В том, что Латвия сейчас ужесточила режим?
Или что среди русскоязычных недоверие к вакцинам выше?
Цифру вакцинации проверил по https://ourworldindata.org/covid-vaccinations верно.
Чем Вам не нравится meduza?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 22 жов, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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