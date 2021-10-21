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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4011401240134014> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96 Мені вже зробили щеплення 59% 57 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 96 Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:10 _hunter написав: Hotab написав: _hunter написав: медсестру ждет срок"... медсестру ждет срок"...

Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют. Не доказуемо,. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.

Я про него и говорю -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...

Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"... Я про него и говорю-- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...

Где-то видел, что открыто что-то около 800 уголовных дел. Где-то видел, что открыто что-то около 800 уголовных дел. ЛАД 2 Повідомлень: 20092 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:15 Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.



Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.



"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.



Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

Xenon Повідомлень: 3850 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:18 Guineapig написав: _hunter написав: Я про него и говорю -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...

Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"... Я про него и говорю-- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"... Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков. Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.

И куда они пойдут?

Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас? И куда они пойдут?Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас? Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 22 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18393 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2265 раз. Подякували: 3006 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:20 тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5



а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.

(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится) Xenon Повідомлень: 3850 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:23 Xenon написав: тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5

а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.

(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится) тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится)

ЮрЫсты постараются и докажут, что сами сертификаты противоречат Конституции. ЮрЫсты постараются и докажут, что сами сертификаты противоречат Конституции. Starikan 2 Повідомлень: 18393 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2265 раз. Подякували: 3006 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:28 Starikan написав: Guineapig написав: _hunter написав: Я про него и говорю -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...

Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"... Я про него и говорю-- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"... Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков. Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.

И куда они пойдут? На окружную?

Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас? И куда они пойдут? На окружную?Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас?

И уходят, и устраиваются.

Частники реанимационных медсестер с руками отрывают.

Польша любых медсестер с опытом принимает с распростертыми объятиями.

Некоторые страны Европы им вообще готовы со старта оплатить курс местного языка.

За них не волнуйтесь, процесс уже пошел.

Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.

Наши компании-помогайки даже готовы их трудоустраивать за рубежом в рассрочку. Дело то плевое, да еще и с работодателя можно срубить по европейским традициям. И уходят, и устраиваются.Частники реанимационных медсестер с руками отрывают.Польша любых медсестер с опытом принимает с распростертыми объятиями.Некоторые страны Европы им вообще готовы со старта оплатить курс местного языка.За них не волнуйтесь, процесс уже пошел.Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.Наши компании-помогайки даже готовы их трудоустраивать за рубежом в рассрочку. Дело то плевое, да еще и с работодателя можно срубить по европейским традициям. antey1969 1

Повідомлень: 10906 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3177 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:45 antey1969 написав: .........

Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.

...... .........Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.......

знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы. знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы. ЛАД 2 Повідомлень: 20092 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:58 ЛАД ну тут как. получили образование для старта и сваливают получать то, что пригодится в жизни) BìnhAutoDat Повідомлень: 54 З нами з: 10.09.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:02 ЛАД написав: antey1969 написав: .........

Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.

...... .........Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.......

знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы. знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы.

Такой возраст.

Со временем обтесываются, набираются ума и ответственности. А нет, так в больничках на минималке пинают. И не уволишь их, потому что тогда вообще некому работать будет.

Отрицательный естественный отбор, запущенный родным государством, прости господи. Такой возраст.Со временем обтесываются, набираются ума и ответственности. А нет, так в больничках на минималке пинают. И не уволишь их, потому что тогда вообще некому работать будет.Отрицательный естественный отбор, запущенный родным государством, прости господи. antey1969 1

Повідомлень: 10906 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3177 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:10 antey1969

Немного почитал о зарплатах медсестер, пришел в ужас.

Почему-то думал, что минимальная зарплата у бюджетников = зарплата 1го разряда тарифной сетки.

Оказалось, что зарплата медсестры 7го разряда со всеми надбавками меньше минималки



Но вообще-то медсестры в дефиците во всём мире. В Израиле медсестры - в основном арабы. Кстати, много и врачей-арабов (+русскоязычные эмигранты), еврейская молодежь не очень хочет тянуть лямку многолетней учебы, им подавай хайтек, айти и т.п., где за пару лет можно "выбиться в люди". Немного почитал о зарплатах медсестер, пришел в ужас.Почему-то думал, что минимальная зарплата у бюджетников = зарплата 1го разряда тарифной сетки.Оказалось, что зарплата медсестры 7го разряда со всеми надбавками меньше минималкиНо вообще-то медсестры в дефиците во всём мире. В Израиле медсестры - в основном арабы. Кстати, много и врачей-арабов (+русскоязычные эмигранты), еврейская молодежь не очень хочет тянуть лямку многолетней учебы, им подавай хайтек, айти и т.п., где за пару лет можно "выбиться в люди". Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 22 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18393 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2265 раз. Подякували: 3006 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4011401240134014> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 22 жов, 2021 10:16