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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:10
_hunter написав: Hotab написав: _hunter написав:
медсестру ждет срок"...
Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру
. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.
Я про него и говорю
-- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
Где-то видел, что открыто что-то около 800 уголовных дел.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:15
Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.
Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.
"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.
Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:18
Guineapig написав: _hunter написав:
Я про него и говорю
-- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.
И куда они пойдут?
Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас?
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 22 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:20
тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5
а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.
(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится)
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Xenon
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:23
Xenon написав:
тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5
а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.
(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится)
ЮрЫсты постараются и докажут, что сами сертификаты противоречат Конституции.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:28
Starikan написав: Guineapig написав: _hunter написав:
Я про него и говорю
-- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.
И куда они пойдут? На окружную?
Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас?
И уходят, и устраиваются.
Частники реанимационных медсестер с руками отрывают.
Польша любых медсестер с опытом принимает с распростертыми объятиями.
Некоторые страны Европы им вообще готовы со старта оплатить курс местного языка.
За них не волнуйтесь, процесс уже пошел.
Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.
Наши компании-помогайки даже готовы их трудоустраивать за рубежом в рассрочку. Дело то плевое, да еще и с работодателя можно срубить по европейским традициям.
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antey1969
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:45
antey1969 написав:
.........
Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.
......
знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы.
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:58
ЛАД ну тут как. получили образование для старта и сваливают получать то, что пригодится в жизни)
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:02
ЛАД написав: antey1969 написав:
.........
Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.
......
знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы.
Такой возраст.
Со временем обтесываются, набираются ума и ответственности. А нет, так в больничках на минималке пинают. И не уволишь их, потому что тогда вообще некому работать будет.
Отрицательный естественный отбор, запущенный родным государством, прости господи.
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antey1969
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:10
antey1969
Немного почитал о зарплатах медсестер, пришел в ужас.
Почему-то думал, что минимальная зарплата у бюджетников = зарплата 1го разряда тарифной сетки.
Оказалось, что зарплата медсестры 7го разряда со всеми надбавками меньше минималки
Но вообще-то медсестры в дефиците во всём мире. В Израиле медсестры - в основном арабы. Кстати, много и врачей-арабов (+русскоязычные эмигранты), еврейская молодежь не очень хочет тянуть лямку многолетней учебы, им подавай хайтек, айти и т.п., где за пару лет можно "выбиться в люди".
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 22 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Starikan
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