RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4011401240134014>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:10

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:медсестру ждет срок"...

Не доказуемо, если только "на живца" не поймать медсестру. Никакие анализы не будут подтверждением, что человека не ширяли. Единственный способ (пока не научатся обходить) - камеры на каждом месте, где ширяют.

Я про него и говорю :) -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...

Где-то видел, что открыто что-то около 800 уголовных дел.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20092
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4893 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:15

Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.

Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.

"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.
Xenon
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 25.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:18

  Guineapig написав:
  _hunter написав: Я про него и говорю :) -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.

И куда они пойдут?
Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас?
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 22 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2265 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:20

тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5

а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.
(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится)
Xenon
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 25.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:23

  Xenon написав:тут вопрос в том , что за подделку и продажу сертификатов и ПЦР тестов должны привлекать к уголовной отвественности лет так на 5
а вот тех кто ПОКУПАЕТ, должны админку получать, со штрафом тысяч в 10-20 грн.
(хотья какая-то польза от антиваксов будет - бюджет пополнится)

ЮрЫсты постараются и докажут, что сами сертификаты противоречат Конституции.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2265 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:28

  Starikan написав:
  Guineapig написав:
  _hunter написав: Я про него и говорю :) -- придет "тайный покупатель" с корочкой -- договорится, получит фиктивный укол -- и можно шить дело...
Весь этот "договорняк" процветает в том числе и из-за чувства полной безноказанности. А посадят их пару-тройку -- глядишь остальные и начнут задумываться "а оно того стоит?"...
Тогда половина медсестер вообще уволится, за 5 копеек работать ищи дураков.

И куда они пойдут? На окружную?
Если у них есть возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу - чего не устраиваются сейчас?

И уходят, и устраиваются.
Частники реанимационных медсестер с руками отрывают.
Польша любых медсестер с опытом принимает с распростертыми объятиями.
Некоторые страны Европы им вообще готовы со старта оплатить курс местного языка.
За них не волнуйтесь, процесс уже пошел.
Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.
Наши компании-помогайки даже готовы их трудоустраивать за рубежом в рассрочку. Дело то плевое, да еще и с работодателя можно срубить по европейским традициям.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10906
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:45

  antey1969 написав:.........
Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.
......

знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20092
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4893 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:58

ЛАД ну тут как. получили образование для старта и сваливают получать то, что пригодится в жизни)
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 54
З нами з: 10.09.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:02

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.........
Выпускники медучилищ целыми потоками сваливают.
......

знаком с одной нашей студенткой медучилища. Понимаю, что это не статистика, но, судя по её рассказам, наши выпускницы вряд ли достойны сколько-нибудь достойной работы.

Такой возраст.
Со временем обтесываются, набираются ума и ответственности. А нет, так в больничках на минималке пинают. И не уволишь их, потому что тогда вообще некому работать будет.
Отрицательный естественный отбор, запущенный родным государством, прости господи.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10906
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:10

antey1969
Немного почитал о зарплатах медсестер, пришел в ужас.
Почему-то думал, что минимальная зарплата у бюджетников = зарплата 1го разряда тарифной сетки.
Оказалось, что зарплата медсестры 7го разряда со всеми надбавками меньше минималки :shock:

Но вообще-то медсестры в дефиците во всём мире. В Израиле медсестры - в основном арабы. Кстати, много и врачей-арабов (+русскоязычные эмигранты), еврейская молодежь не очень хочет тянуть лямку многолетней учебы, им подавай хайтек, айти и т.п., где за пару лет можно "выбиться в люди".
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 22 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2265 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4011401240134014>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Elza, stm, v_bodnar і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7804 10844102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 10:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.