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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4011401240134014 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96 Мені вже зробили щеплення 59% 57 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 96 Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:12 Xenon написав: Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.



Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.



"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.



Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.



Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?

Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать. Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать. volk-1970 Повідомлень: 61 З нами з: 20.04.09 Подякував: 5658 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:14 volk-1970 написав: Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?

Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать. Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.

"Новые лица" "Новые лица" Starikan 2 Повідомлень: 18393 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2265 раз. Подякували: 3006 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:28 volk-1970 написав: Это тот сказочник Это тот сказочник

Это тот сказочник, которого поставил рассказывать сказки Синьор Офшор-95, которого выбрал на царство мудрый на всю голову нарид, который отказывается от вакцинации потому что чипизация и 5Ж и готов купить у медсестры фальшивый сертификат. Это тот сказочник, которого поставил рассказывать сказки Синьор Офшор-95, которого выбрал на царство мудрый на всю голову нарид, который отказывается от вакцинации потому что чипизация и 5Ж и готов купить у медсестры фальшивый сертификат. akido Повідомлень: 101 З нами з: 18.02.21 Подякував: 13 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4011401240134014 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 22 жов, 2021 10:16