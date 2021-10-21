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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
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7%
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5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
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2%
2
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8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:12

  Xenon написав:
Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.

Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.

"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:14

  volk-1970 написав: Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.

"Новые лица" :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:28

  volk-1970 написав:Это тот сказочник

Это тот сказочник, которого поставил рассказывать сказки Синьор Офшор-95, которого выбрал на царство мудрый на всю голову нарид, который отказывается от вакцинации потому что чипизация и 5Ж и готов купить у медсестры фальшивый сертификат.
akido
 
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П'ят 22 жов, 2021 10:16
ЛОБ

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