Xenon написав:Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.
Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.
"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.
Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.
Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.