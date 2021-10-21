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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
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Не вірю в ефективність вакцин
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5%
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:12

  Xenon написав:
Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.

Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.

"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:14

  volk-1970 написав: Это тот сказочник , который год-полтора назад запрещал людям в парках гулять, а потом рассказывал , что " специально пугали " ?
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.

"Новые лица" :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:28

  volk-1970 написав:Это тот сказочник

Это тот сказочник, которого поставил рассказывать сказки Синьор Офшор-95, которого выбрал на царство мудрый на всю голову нарид, который отказывается от вакцинации потому что чипизация и 5Ж и готов купить у медсестры фальшивый сертификат.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:43

  akido написав:
  volk-1970 написав:Это тот сказочник

Это тот сказочник, которого поставил рассказывать сказки Синьор Офшор-95, которого выбрал на царство мудрый на всю голову нарид, который отказывается от вакцинации потому что чипизация и 5Ж и готов купить у медсестры фальшивый сертификат.

У медсестры невозможно купить ковидный сертификат.
Все данные в систему заносит врач и сертификат выдает опять же врач.
И поверьте, ни один врач без настойчивого благословения как минимум зав. отделения или начмеда такой фигней заниматься не станет.
И фИговые отрицательные ПЦР-тесты туристам без прямого указания руководства лаборатории никто не выпишет. Халатно в носоглотке мазнуть могут - это да, но на потоке клепать - это вряд ли.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:08

  volk-1970 написав:..........
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.

Тут вряд ли претензии к нему. Сомневаюсь, что эти заводы в ведении Минздрава.


P.s. И давайте сюда не перетаскивать политику. И так срача хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:20

  ЛАД написав:
  volk-1970 написав:..........
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.

Тут вряд ли претензии к нему. Сомневаюсь, что эти заводы в ведении Минздрава.


P.s. И давайте сюда не перетаскивать политику. И так срача хватает.

Без политики здесь никак не получится описать ситуацию.
Во время ковида за кислородными заводами должна была следить именно политика.
Выделять средства на новые кислородные магистрали опять же должна была политика.
А политика финансового удушения 80% больниц во втором полугодии? Без срочно педалируемой политиками безумной "реформы" опять же не обошлось.
Зиц-председатель Ляшко - официальное лицо всего этого цирка. По сути, это тот, на кого Зе-команда и сама собирается повесить всех собак в случае чего. Ну типа, если пипл не заглотнет сказку о том что во всем осеннем бардаке виноваты злые антиваксы.
Это гадкие антиваксы поставили на плановый ремонт кислородные заводы аккурат во время новой абсолютно предсказуемой волны? :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:26

  antey1969 написав:
  akido написав:
  volk-1970 написав:Это тот сказочник

Это тот сказочник, которого поставил рассказывать сказки Синьор Офшор-95, которого выбрал на царство мудрый на всю голову нарид, который отказывается от вакцинации потому что чипизация и 5Ж и готов купить у медсестры фальшивый сертификат.

У медсестры невозможно купить ковидный сертификат.
Все данные в систему заносит врач и сертификат выдает опять же врач.
...

Так у медсестры сертификат никто и не покупает: у медсестры покупают "укол в воздух" вместо "укола в руку". А так да -- все данные в систему заносит врач и сертификат выдает опять же врач.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:02

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  volk-1970 написав:..........
Этого ублюдка только за сегодняшнюю информацию о " закрытии на плановый ремонт двух основных производителей кислорода в Украине " ,и в связи с этим " экстренного поиска МОЗом замены поставщиков кислорода " надо под суд отдавать.

Тут вряд ли претензии к нему. Сомневаюсь, что эти заводы в ведении Минздрава.


P.s. И давайте сюда не перетаскивать политику. И так срача хватает.

Без политики здесь никак не получится описать ситуацию.
Во время ковида за кислородными заводами должна была следить именно политика.
Выделять средства на новые кислородные магистрали опять же должна была политика.
А политика финансового удушения 80% больниц во втором полугодии? Без срочно педалируемой политиками безумной "реформы" опять же не обошлось.
Зиц-председатель Ляшко - официальное лицо всего этого цирка. По сути, это тот, на кого Зе-команда и сама собирается повесить всех собак в случае чего. Ну типа, если пипл не заглотнет сказку о том что во всем осеннем бардаке виноваты злые антиваксы.
Это гадкие антиваксы поставили на плановый ремонт кислородные заводы аккурат во время новой абсолютно предсказуемой волны? :roll:

Вы, конечно, правы. Но...
1. Такая политика проводится не нынешней властью, а, к сожалению, всеми властями. Бывшими и, похоже, будущими (возможными в обозримое время). И медреформу начали до Зе.
2. "Він також повідомив, що всього на потреби удосконалення системи киснепостачання у лікарнях цього року було виділено 1 млрд 148 млн грн, з них цієї осені в регіони було направлено майже 400 млн грн."
Т.е. этим вопросом всё же занимаются. Возможно, 1 млрд 148 млн грн это мало.
Ну так у нас и вообще на медицину выделяется явно недостаточно средств. И это тоже было при всех властях.
3. Вина властей, безусловно, есть. Но я уже писал, не может быть богатой медицины в бедной стране. Нет ни одной страны третьего мира с хорошей общедоступной медициной. Разве что, возможно, Куба. Но там всё ещё социализм.
А мы сейчас, как бы ни было обидно, больше, чем на третий мир, не тянем. Причины разбирать не буду - не для этой ветки.

Поэтому даже при большом желании власти её возможности достаточно ограничены. И это стоит учитывать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:11

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:
  ЛАД написав:Тут вряд ли претензии к нему. Сомневаюсь, что эти заводы в ведении Минздрава.


P.s. И давайте сюда не перетаскивать политику. И так срача хватает.

Без политики здесь никак не получится описать ситуацию.
Во время ковида за кислородными заводами должна была следить именно политика.
Выделять средства на новые кислородные магистрали опять же должна была политика.
А политика финансового удушения 80% больниц во втором полугодии? Без срочно педалируемой политиками безумной "реформы" опять же не обошлось.
Зиц-председатель Ляшко - официальное лицо всего этого цирка. По сути, это тот, на кого Зе-команда и сама собирается повесить всех собак в случае чего. Ну типа, если пипл не заглотнет сказку о том что во всем осеннем бардаке виноваты злые антиваксы.
Это гадкие антиваксы поставили на плановый ремонт кислородные заводы аккурат во время новой абсолютно предсказуемой волны? :roll:

Вы, конечно, правы. Но...
1. Такая политика проводится не нынешней властью, а, к сожалению, всеми властями. Бывшими и, похоже, будущими (возможными в обозримое время). И медреформу начали до Зе.
2. "Він також повідомив, що всього на потреби удосконалення системи киснепостачання у лікарнях цього року було виділено 1 млрд 148 млн грн, з них цієї осені в регіони було направлено майже 400 млн грн."
Т.е. этим вопросом всё же занимаются. Возможно, 1 млрд 148 млн грн это мало.
Ну так у нас и вообще на медицину выделяется явно недостаточно средств. И это тоже было при всех властях.
3. Вина властей, безусловно, есть. Но я уже писал, не может быть богатой медицины в бедной стране. Нет ни одной страны третьего мира с хорошей общедоступной медициной. Разве что, возможно, Куба. Но там всё ещё социализм.
А мы сейчас, как бы ни было обидно, больше, чем на третий мир, не тянем. Причины разбирать не буду - не для этой ветки.

Поэтому даже при большом желании власти её возможности достаточно ограничены. И это стоит учитывать.

Если бы на магистрали выделили больше ярда, их бы обнаружить было - только пальцем ткни.
Но прикиньте, не слышал ни об одном таком случае.
Ярд растворился на просторах неньки)))
Ну, закупки кислорода были, это планово ежегодно, ежемесячно и еженедельно из года в год, но чтобы деньги на удосконалення... В маю, как законсервировали линии, так они и простояли до осени везде.
Брехня из уст посадовця детектед :wink:
И прикиньте, опять упираемся в политику :D
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:13

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Без политики здесь никак не получится описать ситуацию.
Во время ковида за кислородными заводами должна была следить именно политика.
Выделять средства на новые кислородные магистрали опять же должна была политика.
А политика финансового удушения 80% больниц во втором полугодии? Без срочно педалируемой политиками безумной "реформы" опять же не обошлось.
Зиц-председатель Ляшко - официальное лицо всего этого цирка. По сути, это тот, на кого Зе-команда и сама собирается повесить всех собак в случае чего. Ну типа, если пипл не заглотнет сказку о том что во всем осеннем бардаке виноваты злые антиваксы.
Это гадкие антиваксы поставили на плановый ремонт кислородные заводы аккурат во время новой абсолютно предсказуемой волны? :roll:

Вы, конечно, правы. Но...
1. Такая политика проводится не нынешней властью, а, к сожалению, всеми властями. Бывшими и, похоже, будущими (возможными в обозримое время). И медреформу начали до Зе.
2. "Він також повідомив, що всього на потреби удосконалення системи киснепостачання у лікарнях цього року було виділено 1 млрд 148 млн грн, з них цієї осені в регіони було направлено майже 400 млн грн."
Т.е. этим вопросом всё же занимаются. Возможно, 1 млрд 148 млн грн это мало.
Ну так у нас и вообще на медицину выделяется явно недостаточно средств. И это тоже было при всех властях.
3. Вина властей, безусловно, есть. Но я уже писал, не может быть богатой медицины в бедной стране. Нет ни одной страны третьего мира с хорошей общедоступной медициной. Разве что, возможно, Куба. Но там всё ещё социализм.
А мы сейчас, как бы ни было обидно, больше, чем на третий мир, не тянем. Причины разбирать не буду - не для этой ветки.

Поэтому даже при большом желании власти её возможности достаточно ограничены. И это стоит учитывать.


ну-да , никто не виноват и хватит обсуждать медицину .
moldashavanin
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