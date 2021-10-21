Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:15

antey1969 написав: И прикиньте, опять упираемся в политику И прикиньте, опять упираемся в политику

Да-да, без нее никакЕкс-глава МВС Арсен Аваков захворів COVID-19 і зараз знаходиться у важкому стані.Про це повідомляється в Telegram-каналі «Монастир"з посиланням на власні джерела.Ексголова МОЗ вважає, що найвразливіша для коронавірусу категорія населення – це люди віком 60+. На його думку, щоб вони змогли себе убезпечити за допомогою вакцинації, однієї роз’яснювальної роботи, яку з ними проводять, мало. Потрібен фінансовий стимул.Про це розповів у ток-шоу “Сьогодні” на телеканалі “Україна 24” відповів ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов."Не можна тільки змушувати до вакцинації, я маю на увазі заборонні дії робити, треба робити, щось стимулююче, стимулюючи заходи. І вони повинні бути орієнтовані на різне населення. Наприклад, якщо ми говоримо про наших пенсіонерів, то, вибачте, я практично не зустрічав пенсіонерів у ресторанах, або пенсіонерів, які подорожують Європою, вони думають, як їм вижити. Тому нам треба робити якісь стимулюючи заходи, щоб вони бажали вакцинуватися, окрім роз’яснення, щоб побороти їм страхи, та дати відповіді на питання. Я б робив, наприклад, одноразову фінансову допомогу всім людям, які вакцинуються. Наприклад 1000 грн. Я вважаю, що це було б набагато корисніше, точно б зберегли життя людям, які могли б захворіти та померти від цієї хвороби", - підкреслив Степанов.