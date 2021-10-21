antey1969 написав:И прикиньте, опять упираемся в политику
Да-да, без нее никак Екс-глава МВС Арсен Аваков захворів COVID-19 і зараз знаходиться у важкому стані. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Монастир"з посиланням на власні джерела.
Ексголова МОЗ вважає, що найвразливіша для коронавірусу категорія населення – це люди віком 60+. На його думку, щоб вони змогли себе убезпечити за допомогою вакцинації, однієї роз’яснювальної роботи, яку з ними проводять, мало. Потрібен фінансовий стимул. Про це розповів у ток-шоу “Сьогодні” на телеканалі “Україна 24” відповів ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов. "Не можна тільки змушувати до вакцинації, я маю на увазі заборонні дії робити, треба робити, щось стимулююче, стимулюючи заходи. І вони повинні бути орієнтовані на різне населення. Наприклад, якщо ми говоримо про наших пенсіонерів, то, вибачте, я практично не зустрічав пенсіонерів у ресторанах, або пенсіонерів, які подорожують Європою, вони думають, як їм вижити. Тому нам треба робити якісь стимулюючи заходи, щоб вони бажали вакцинуватися, окрім роз’яснення, щоб побороти їм страхи, та дати відповіді на питання. Я б робив, наприклад, одноразову фінансову допомогу всім людям, які вакцинуються. Наприклад 1000 грн. Я вважаю, що це було б набагато корисніше, точно б зберегли життя людям, які могли б захворіти та померти від цієї хвороби", - підкреслив Степанов.
fler написав:однієї роз’яснювальної роботи, яку з ними проводять, мало. Потрібен фінансовий стимул.
Главное, что Флер & co проводит "роз'яснювальну роботу" , как вакцинация не только не помогает, но даже и немножко вредит. Или может она тоже хочет финансовый стимул від держави,чтоб она прекратила её проводить??
antey1969 написав:..... Если бы на магистрали выделили больше ярда, их бы обнаружить было - только пальцем ткни. Но прикиньте, не слышал ни об одном таком случае. Ярд растворился на просторах неньки))) Ну, закупки кислорода были, это планово ежегодно, ежемесячно и еженедельно из года в год, но чтобы деньги на удосконалення... В маю, как законсервировали линии, так они и простояли до осени везде. Брехня из уст посадовця детектед И прикиньте, опять упираемся в политику
Вполне могу поверить. Что-что, а "растворять" у нас умеют хорошо. Но опять же мы здесь эту проблему не решим. У нас уже и куча специализированных антикорорганов созданы, а воз и ныне там.
Но, вроде, весной сообщали, что где-то монтировали магистрали. Или я ошибаюсь?
Уточнив я у знайомої про ті дорогі уколи(про які тут писав раніше)
Знайома сказала, що "лікарняні" ліки не допомагали, то вони купили(не сказала де саме) 2 уколи по 49К, а потім ще 2 - разом, майже, 200К"
Так, ви були праві, що лікарня не зобов'язанна давати якісь "позапланові" ліки безкоштовно...
Але з того, все одно випливає "масонський бізнес")) - від дешевих масок до дорогих уколів - ото собі "певне коло масонів" грошей нагорнуло і ще продовжує горнути!!!💵💵💵💵💵💵💰 А як потічок грошви сповільнюється/зменшується, то знову "підкидають" дельту, потім дельту-2, потім шмельту... - так можна всі країни/бюджети дояти і дояти!
safonovstanislav написав:В том, что вакцины не работают против текущей версии вируса, можно убедиться просто посмотрев статистику. Есть много стран Европы, в которых вакцинация проходит более активно, а ситуация со смертностью от короны значительно хуже. Взять ту же Литву, полностью вакцинированно 61%, а умирают в полтора раза активнее, чем в Украине, где полностью вакцинированно 16%. При этом, во многих странах, забивших на вакцинацию, практически нулевая смертность.
Вывод - можно сходить на вакцинацию, чисто для развлечения, чтоб было о чём пообщаться на лавочке, но на хоть какую-то защиту от текущей версии коронавируса рассчитывать точно не нужно
Очередное враньё от антивакса. Об Украине чуть выше написал - 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 409. В расчёте на 1 млн. населения от 9,43 до 11,70. В Литве 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 26,43. Население Литвы по ворлдметру 2 672 907 человек. В расчёте на 1 млн. населения имеем 9,89.
fler написав:однієї роз’яснювальної роботи, яку з ними проводять, мало. Потрібен фінансовий стимул.
Главное, что Флер & co проводит "роз'яснювальну роботу" , как вакцинация не только не помогает, но даже и немножко вредит. Или может она тоже хочет финансовый стимул від держави,чтоб она прекратила её проводить??
Интересно, какую агитацию проводит Хотаб, если первой в красную зону попала Херсонская область И перспективы что-то не очень...
Якщо мешканці Херсонщини не будуть дотримуватися вимог червоної зони епіднебезпеки і не будуть вакцинуватися, то Новий рік регіон зустріне в умовах повного локдауну. Про це на брифінгу 21 жовтня заявив головний санітарний державний лікар Херсонщини Юрій Ромаскевич.