ЛАД написав:

не проверил

реальные

вредоносные

враки

Опять передёргиваете. Вообще-то из Вашей цитаты не очевидно, что это фейк. Единственное, что можно сказать, что Брандэто сообщение. И даже если это фейк, то его состряпал не Бранд.Но Вы знаете, даже если это фейк, то отвечу словами Бранда: "Честно? Мне пофиг. Я не буду проверять. Мне даже не важно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал".Объясню почему.То, что некоторые "умники" устраивают "ковидвечеринки" известно и уже писали.То, что женщина могла при этом заразиться тоже ничего необычного или удивительного. Люди заражаются и просто так.И заболевания в семье тоже достаточно обычный случай. Такое происходит при любых инфекционных заболеваниях.То, что она умерла, уже более редкий случай. но тоже ничего особо выдающегося - вчера в Украине умерло 614 человек. А в России 1036.Так что даже если этот конкретный пример фейк, то ничего необычного в нем нет и такое происходит.Так что "пристыдить" меня Вам не удалось.А вот враки о том, что в Литве "умирают в полтора раза активнее, чем в Украине", "больше всего находят (мутаций) там, где вакцинированных больше" и пр. Этофейки, а попростуКстати., как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?Действительно не так. По официальным данным в расчёте на 1 млн. населениям мы их уже опережаем и по ежедневному количеству новых случаев, и по смертям. Причём сильно.