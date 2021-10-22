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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4013401440154016 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96 Мені вже зробили щеплення 59% 57 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 96 Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:49 Хто б сумнівався... В Україні зареєстровано понад 20 ліцензованих виробників рідкого та газоподібного кисню і проблеми з ним немає. Водночас існують логістичні складнощі, які спричиняють "збої" в системі постачання кисню в медзаклади.

Про це у коментарі Суспільному повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.



Маленький нюанс:

Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.



ЛАД написав: Кстати. fler, как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?

Действительно не так. Кстати., как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?Действительно не так.



Тогда в чем противоречие?

Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе. Но у вас же понимание другое, особенное Водночас існують логістичні складнощі, які спричиняють "збої" в системі постачання кисню в медзаклади.Про це у коментарі Суспільному повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия.Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.Тогда в чем противоречие?Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе. Но у вас же понимание другое, особенное Востаннє редагувалось fler в П'ят 22 жов, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз. fler

Повідомлень: 2188 З нами з: 07.08.09 Подякував: 656 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:52 sequence написав: ЛАД написав: ..

Все цитаты отсюда - https://meduza.io/feature/2021/10/19/v-nachale-pandemii-latviyu-schitali-obraztsovoy-stranoy-v-plane-borby-s-kovidom-teper-ona-1-v-mire-po-chislu-zabolevshih-na-dushu-naseleniya ..Все цитаты отсюда -

источники у вас, однако, серьезнейшие.

как-то даже удивили источники у вас, однако, серьезнейшие.как-то даже удивили

По ссылке размещена "идеологически-верная информация", поэтому она автоматичеки попадает в категорию "это ж другое" По ссылке размещена "идеологически-верная информация", поэтому она автоматичеки попадает в категорию "это ж другое" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4125 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:55 Xenon написав: Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.



Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.



"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.



Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.



Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что сделали 2 прививки и бустер, но они им не помогли, и даже называли фамилии того, кто эти прививки и бустеры делал Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что сделали 2 прививки и бустер, но они им не помогли, и даже называли фамилии того, кто эти прививки и бустеры делал Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4125 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:00 Вкладчик1234 написав: Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что сделали 2 прививки и бустер, но они им не помогли, и даже называли фамилии того, кто эти прививки и бустеры делал Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что сделали 2 прививки и бустер, но они им не помогли, и даже называли фамилии того, кто эти прививки и бустеры делал

А что там в Одессе? А что там в Израиле? А что там в США?

А что там у Вас вообще, деньги на карточку 2 раза в месяц без задержек надеюсь? )))))

Про 7дневное среднее в Литве я долго ржала. Уже надо такой фигнёй страдать как выбирать лучшую неделю по всем странам )))))

А сколько сотрудников в Вашем штате? ))) А что там в Одессе? А что там в Израиле? А что там в США?А что там у Вас вообще, деньги на карточку 2 раза в месяц без задержек надеюсь? )))))Про 7дневное среднее в Литве я долго ржала. Уже надо такой фигнёй страдать как выбирать лучшую неделю по всем странам )))))А сколько сотрудников в Вашем штате? ))) stm

Повідомлень: 3198 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:14 На днях мог бы исполниться ровно год украинской вакцине от коронавируса. 20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины. Офис президента активно пиарился на этой теме накануне местных выборов в прошлом году. А президент лично пообещал группе ученых помощь.



"Государство будет поддерживать производство этой вакцины", – заявил тогда Зеленский.



Но прошел год. Вакцины нет. Ее разработчики пропали из украинского медиапространства и хранят молчание о причинах провала.



"Мы отмечаем новый государственный праздник: первую годовщину прототипного прототипа в кандидаты украинской вакцины. Как сказал академик Сергей Комисаренко, руководитель комиссии по биобезопасности при СНБО: "Украинская вакцина уникальна тем, что ее нет", – иронизирует в комментарии "Стране" Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.



Периодически власть вспоминает об идее разработать украинской вакцины, но дальше разговоров дело не идет.

Не менее интересно складывается судьба главного идеолога этой затеи – Михаила Фаворова, который и "продавал" Зеленскому формулу украинской вакцины. Какое-то время он гастролировал по украинским телеканалам, продвигая свои планы по созданию уникального препарата. Но постепенно о том, что в Украине хотели создать свою вакцину от коронавируса, все забыли. А сам Фаворов в последнее время часто появляется на российском телевидении, выступая как эксперт уже там. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4125 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:16



Лютый ковид Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4125 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:20 Возле метро Лесная в Киеве в пятницу вечером ажиотаж: из Киева люди традиционно уезжают в соседнюю Черниговскую область.



Это второй день, когда в Украине действуют ограничения на межобластные перевозки. Пассажиры обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.



Как убедился корреспондент, ни в одном из автобусов перед посадкой у пассажиров не проверяют ни ковид-сертификаты, ни тесты. Многие ездят в маршрутках и автобусов даже без масок.



Водитель рейсового автобуса Киев-Чернигов рассказал, что без проблем довезет до города пассажира без вакцины и теста. Так, водители говорит, что в салоне уже занято примерно два десятка мест, из них девять человек - без вакцинации и теста. Мол, даже если по дороге автобус остановит полиция, они не имеют права штрафовать или высаживать пассажира.



Перед посадкой женщина-кондуктор проводит подробный инструктаж - что делать, если полиция решит проверить документы.



«Ссылайтесь на 63 статью Конституции. Если полиция спросит, скажите, что перед поездкой водитель вас предупреждал о новых правилах перевозок и требовал у вас сертификат вакцинации или тест, но вы отказались его предъявлять. Точно так же вы можете отказаться предъявлять документы полиции. Тогда ни водителю, ни вам штрафа не будет. Мол, он вас предупреждал, а не показывать ковид-паспорт и тест водителю вы имеете полное право. За это никто вас не оштрафует и не высадит, не переживайте», - говорит кондуктор.



На глазах корреспондента в автобус зашла женщина, которая на вопрос водителя о вакцине отрицательно покачала головой, улыбнулась и спокойно заняла место в салоне.



Патрульной полиции, которая следила бы за соблюдением новых карантинных правил, поблизости нет. То есть уехать из Киева без теста и вакцины не проблема.



Очереди к автобусам есть, но небольшие. Маршрутки отправляются в среднем каждые 20 минут, как только заполняются сидячие места. Стоячих пассажиров водители не берут. Это, пожалуй, единственное ограничение, которое здесь соблюдают. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4125 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:22 Видео из маршрутки из Киева "на Чернигов" нннада, или stm всё равно скажет, что "снято на Мосфильме"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4125 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:28 Вкладчик1234 написав: Видео из маршрутки из Киева "на Чернигов" нннада, или stm всё равно скажет, что "снято на Мосфильме"? Видео из маршрутки из Киева "на Чернигов" нннада, или stm всё равно скажет, что "снято на Мосфильме"?

Что даже в нелегальную маршрутку "журналиста" посадили? Значит штат растёт, а бюджет? ))) Что даже в нелегальную маршрутку "журналиста" посадили? Значит штат растёт, а бюджет? ))) stm

Повідомлень: 3198 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:40 Hotab написав: fler написав: какую агитацию проводит Хотаб,

если первой в красную зону попала Херсонская область какую агитацию проводит Хотаб,если первой в красную зону попала Херсонская область









Считаю,что надо не открывать область даже в 22-м году. Чтоб прочувствовали все идиоты.



А мне свой профит: в отличии от вас (в паравозе) ,я завтра утром в Киеве буду на авто. И могу ставить на Блабла любую цену: антиваксы не имеют выбора , едут. В паравоз таких не пускают ведь. Считаю,что надо не открывать область даже в 22-м году. Чтоб прочувствовали все идиоты.А мне свой профит: в отличии от вас (в паравозе) ,я завтра утром в Киеве буду на авто. И могу ставить на Блабла любую цену: антиваксы не имеют выбора , едут. В паравоз таких не пускают ведь.



В паравоз таких не пускают ведь. - Шедевр ! В паравоз таких не пускают ведь. - Шедевр ! moldashavanin

Повідомлень: 800 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4013401440154016 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7805 10858624

buratinyo П'ят 22 жов, 2021 18:18