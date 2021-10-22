В Україні зареєстровано понад 20 ліцензованих виробників рідкого та газоподібного кисню і проблеми з ним немає. Водночас існують логістичні складнощі, які спричиняють "збої" в системі постачання кисню в медзаклади. Про це у коментарі Суспільному повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.
Маленький нюанс: Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.
ЛАД написав:Кстати. fler, как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"? Действительно не так.
Тогда в чем противоречие? Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе. Но у вас же понимание другое, особенное
Востаннє редагувалось fler в П'ят 22 жов, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что купили справку о вакцинации и называли того, кто ее продал.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.
Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.
"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал Ляшко.
Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.
Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что сделали 2 прививки и бустер, но они им не помогли, и даже называли фамилии того, кто эти прививки и бустеры делал
Вкладчик1234 написав:Глава Минздрава рассказал о случаях, когда больные на кислородной поддержке признавались, что сделали 2 прививки и бустер, но они им не помогли, и даже называли фамилии того, кто эти прививки и бустеры делал
А что там в Одессе? А что там в Израиле? А что там в США? А что там у Вас вообще, деньги на карточку 2 раза в месяц без задержек надеюсь? ))))) Про 7дневное среднее в Литве я долго ржала. Уже надо такой фигнёй страдать как выбирать лучшую неделю по всем странам ))))) А сколько сотрудников в Вашем штате? )))
На днях мог бы исполниться ровно год украинской вакцине от коронавируса. 20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины. Офис президента активно пиарился на этой теме накануне местных выборов в прошлом году. А президент лично пообещал группе ученых помощь.
"Государство будет поддерживать производство этой вакцины", – заявил тогда Зеленский.
Но прошел год. Вакцины нет. Ее разработчики пропали из украинского медиапространства и хранят молчание о причинах провала.
"Мы отмечаем новый государственный праздник: первую годовщину прототипного прототипа в кандидаты украинской вакцины. Как сказал академик Сергей Комисаренко, руководитель комиссии по биобезопасности при СНБО: "Украинская вакцина уникальна тем, что ее нет", – иронизирует в комментарии "Стране" Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.
Периодически власть вспоминает об идее разработать украинской вакцины, но дальше разговоров дело не идет. Не менее интересно складывается судьба главного идеолога этой затеи – Михаила Фаворова, который и "продавал" Зеленскому формулу украинской вакцины. Какое-то время он гастролировал по украинским телеканалам, продвигая свои планы по созданию уникального препарата. Но постепенно о том, что в Украине хотели создать свою вакцину от коронавируса, все забыли. А сам Фаворов в последнее время часто появляется на российском телевидении, выступая как эксперт уже там.
Возле метро Лесная в Киеве в пятницу вечером ажиотаж: из Киева люди традиционно уезжают в соседнюю Черниговскую область.
Это второй день, когда в Украине действуют ограничения на межобластные перевозки. Пассажиры обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.
Как убедился корреспондент, ни в одном из автобусов перед посадкой у пассажиров не проверяют ни ковид-сертификаты, ни тесты. Многие ездят в маршрутках и автобусов даже без масок.
Водитель рейсового автобуса Киев-Чернигов рассказал, что без проблем довезет до города пассажира без вакцины и теста. Так, водители говорит, что в салоне уже занято примерно два десятка мест, из них девять человек - без вакцинации и теста. Мол, даже если по дороге автобус остановит полиция, они не имеют права штрафовать или высаживать пассажира.
Перед посадкой женщина-кондуктор проводит подробный инструктаж - что делать, если полиция решит проверить документы.
«Ссылайтесь на 63 статью Конституции. Если полиция спросит, скажите, что перед поездкой водитель вас предупреждал о новых правилах перевозок и требовал у вас сертификат вакцинации или тест, но вы отказались его предъявлять. Точно так же вы можете отказаться предъявлять документы полиции. Тогда ни водителю, ни вам штрафа не будет. Мол, он вас предупреждал, а не показывать ковид-паспорт и тест водителю вы имеете полное право. За это никто вас не оштрафует и не высадит, не переживайте», - говорит кондуктор.
На глазах корреспондента в автобус зашла женщина, которая на вопрос водителя о вакцине отрицательно покачала головой, улыбнулась и спокойно заняла место в салоне.
Патрульной полиции, которая следила бы за соблюдением новых карантинных правил, поблизости нет. То есть уехать из Киева без теста и вакцины не проблема.
Очереди к автобусам есть, но небольшие. Маршрутки отправляются в среднем каждые 20 минут, как только заполняются сидячие места. Стоячих пассажиров водители не берут. Это, пожалуй, единственное ограничение, которое здесь соблюдают.