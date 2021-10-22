Возле метро Лесная в Киеве в пятницу вечером ажиотаж: из Киева люди традиционно уезжают в соседнюю Черниговскую область.



Это второй день, когда в Украине действуют ограничения на межобластные перевозки. Пассажиры обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.



Как убедился корреспондент, ни в одном из автобусов перед посадкой у пассажиров не проверяют ни ковид-сертификаты, ни тесты. Многие ездят в маршрутках и автобусов даже без масок.



Водитель рейсового автобуса Киев-Чернигов рассказал, что без проблем довезет до города пассажира без вакцины и теста. Так, водители говорит, что в салоне уже занято примерно два десятка мест, из них девять человек - без вакцинации и теста. Мол, даже если по дороге автобус остановит полиция, они не имеют права штрафовать или высаживать пассажира.



Перед посадкой женщина-кондуктор проводит подробный инструктаж - что делать, если полиция решит проверить документы.



«Ссылайтесь на 63 статью Конституции. Если полиция спросит, скажите, что перед поездкой водитель вас предупреждал о новых правилах перевозок и требовал у вас сертификат вакцинации или тест, но вы отказались его предъявлять. Точно так же вы можете отказаться предъявлять документы полиции. Тогда ни водителю, ни вам штрафа не будет. Мол, он вас предупреждал, а не показывать ковид-паспорт и тест водителю вы имеете полное право. За это никто вас не оштрафует и не высадит, не переживайте», - говорит кондуктор.



На глазах корреспондента в автобус зашла женщина, которая на вопрос водителя о вакцине отрицательно покачала головой, улыбнулась и спокойно заняла место в салоне.



Патрульной полиции, которая следила бы за соблюдением новых карантинных правил, поблизости нет. То есть уехать из Киева без теста и вакцины не проблема.



Очереди к автобусам есть, но небольшие. Маршрутки отправляются в среднем каждые 20 минут, как только заполняются сидячие места. Стоячих пассажиров водители не берут. Это, пожалуй, единственное ограничение, которое здесь соблюдают.