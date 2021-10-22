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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4014401540164017

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації?
Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше?

Тобі Боженька мізків на око відміряв, це точно і рівно пару мілілітрів, от просто як та медсестра про яку ти пишеш.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Василь-Рівне написав:виражена олігофренія

Та ти вже так відкрито не пиши про свій діагноз :mrgreen: :lol:
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