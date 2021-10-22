Тобі Боженька мізків на око відміряв, це точно і рівно пару мілілітрів, от просто як та медсестра про яку ти пишеш.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тобі Боженька мізків на око відміряв, це точно і рівно пару мілілітрів, от просто як та медсестра про яку ти пишеш.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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