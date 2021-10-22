На днях мог бы исполниться ровно год украинской вакцине от коронавируса. 20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины. Офис президента активно пиарился на этой теме накануне местных выборов в прошлом году. А президент лично пообещал группе ученых помощь.
"Государство будет поддерживать производство этой вакцины", – заявил тогда Зеленский.
Но прошел год. Вакцины нет. Ее разработчики пропали из украинского медиапространства и хранят молчание о причинах провала.
"Мы отмечаем новый государственный праздник: первую годовщину прототипного прототипа в кандидаты украинской вакцины. Как сказал академик Сергей Комисаренко, руководитель комиссии по биобезопасности при СНБО: "Украинская вакцина уникальна тем, что ее нет", – иронизирует в комментарии "Стране" Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.
Периодически власть вспоминает об идее разработать украинской вакцины, но дальше разговоров дело не идет. Не менее интересно складывается судьба главного идеолога этой затеи – Михаила Фаворова, который и "продавал" Зеленскому формулу украинской вакцины. Какое-то время он гастролировал по украинским телеканалам, продвигая свои планы по созданию уникального препарата. Но постепенно о том, что в Украине хотели создать свою вакцину от коронавируса, все забыли. А сам Фаворов в последнее время часто появляется на российском телевидении, выступая как эксперт уже там.
Возле метро Лесная в Киеве в пятницу вечером ажиотаж: из Киева люди традиционно уезжают в соседнюю Черниговскую область.
Это второй день, когда в Украине действуют ограничения на межобластные перевозки. Пассажиры обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.
Как убедился корреспондент, ни в одном из автобусов перед посадкой у пассажиров не проверяют ни ковид-сертификаты, ни тесты. Многие ездят в маршрутках и автобусов даже без масок.
Водитель рейсового автобуса Киев-Чернигов рассказал, что без проблем довезет до города пассажира без вакцины и теста. Так, водители говорит, что в салоне уже занято примерно два десятка мест, из них девять человек - без вакцинации и теста. Мол, даже если по дороге автобус остановит полиция, они не имеют права штрафовать или высаживать пассажира.
Перед посадкой женщина-кондуктор проводит подробный инструктаж - что делать, если полиция решит проверить документы.
«Ссылайтесь на 63 статью Конституции. Если полиция спросит, скажите, что перед поездкой водитель вас предупреждал о новых правилах перевозок и требовал у вас сертификат вакцинации или тест, но вы отказались его предъявлять. Точно так же вы можете отказаться предъявлять документы полиции. Тогда ни водителю, ни вам штрафа не будет. Мол, он вас предупреждал, а не показывать ковид-паспорт и тест водителю вы имеете полное право. За это никто вас не оштрафует и не высадит, не переживайте», - говорит кондуктор.
На глазах корреспондента в автобус зашла женщина, которая на вопрос водителя о вакцине отрицательно покачала головой, улыбнулась и спокойно заняла место в салоне.
Патрульной полиции, которая следила бы за соблюдением новых карантинных правил, поблизости нет. То есть уехать из Киева без теста и вакцины не проблема.
Очереди к автобусам есть, но небольшие. Маршрутки отправляются в среднем каждые 20 минут, как только заполняются сидячие места. Стоячих пассажиров водители не берут. Это, пожалуй, единственное ограничение, которое здесь соблюдают.
Успіх написав:Уточнив я у знайомої про ті дорогі уколи(про які тут писав раніше)
Знайома сказала, що "лікарняні" ліки не допомагали, то вони купили(не сказала де саме) 2 уколи по 49К, а потім ще 2 - разом, майже, 200К"
Так, ви були праві, що лікарня не зобов'язанна давати якісь "позапланові" ліки безкоштовно...
Але з того, все одно випливає "масонський бізнес")) - від дешевих масок до дорогих уколів - ото собі "певне коло масонів" грошей нагорнуло і ще продовжує горнути!!! А як потічок грошви сповільнюється/зменшується, то знову "підкидають" дельту, потім дельту-2, потім шмельту... - так можна всі країни/бюджети дояти і дояти!
Ну розвести могли на будь яку суму, то не показник
ЛАД написав:...... Очередное враньё от антивакса. Об Украине чуть выше написал - 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 409. В расчёте на 1 млн. населения от 9,43 до 11,70. В Литве 7-дневное среднесуточное количество смертей на сегодня 26,43. Население Литвы по ворлдметру 2 672 907 человек. В расчёте на 1 млн. населения имеем 9,89.
Не знаю, что считали на ворлдметре и за какой период, арифметику я пока ещё помню и сам. Я считал на сегодняшний день. По Украине см. viewtopic.php?p=5319574#p5319574. Литву, если хотите, откройте на ворлдметре именно Литву и посмотрите число смертей за последние 7 дней - 185. Разделить на население 2 672 701 и на 7 дней можете для проверки моих цифр сами. Ворлдметр в таблице, возможно, даёт цифру за неделю с понедельника до воскресенья или ещё как, а не текущее значение.
Мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Її спричиняє мукорна цвіль, яка зазвичай зустрічається у ґрунті, рослинах, гної та фруктах та овочах, що гниють.
"Вона зустрічається скрізь і міститься у ґрунті та повітрі, навіть у носі та слизі здорових людей", - каже доктор Наїр.
Вона впливає на носові пазухи, мозок, легені і може загрожувати життю хворих на цукровий діабет або людей зі зниженим імунітетом, таких як онкохворі або люди з ВІЛ/СНІДом.
line Лікар вважає, що мукормікоз, загальний рівень смертності від якого становить 50%, може бути спричинений використанням стероїдів - рятувальним засобом для важких пацієнтів із Covid-19.
Стероїди зменшують запалення в легенях і допомагають запобігти частині пошкоджень, які можуть статися, коли імунна система різко активізується для боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові як у діабетиків, так і у хворих на Covid-19 без діабету.
safonovstanislav написав:Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел. Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной. Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетия
CDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.
(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49. (2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64. (3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low. (4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.
Процитированное не соответствует вашим выводам. Поэтому таки неправильно вы поняли