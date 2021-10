safonovstanislav написав:

Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел.Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной.Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетияCDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49.(2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64.(3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low.(4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.