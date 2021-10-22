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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4014401540164017

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96
Мені вже зробили щеплення
59%
57
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:31

  safonovstanislav написав:Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел.
Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной.
Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетия

https://coronavirus.quora.com/?__ni__=0 ... _=40979025

CDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.

(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49.
(2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64.
(3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low.
(4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.

Если учесть, что в 30-49 неваксы умирают крайне редко, то результат хороший. Для престарелых ваксов.
Востаннє редагувалось Vint в П'ят 22 жов, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:32

Интересно, сколько должно в сутки умирать, чтобы антипрививочники чуть-чуть притихли? Не говорю - задумались - невозможного не прошу. Просто притихли
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:50

  airmax78 написав:Интересно, сколько должно в сутки умирать, чтобы антипрививочники чуть-чуть притихли? Не говорю - задумались - невозможного не прошу. Просто притихли


Боюсь, тут можно ответить лишь известной шуткой, уточненной на злобу дня - чем больше антиваксов, тем меньше антиваксов
zРадио
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