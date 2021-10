Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 96 Мені вже зробили щеплення 59% 57 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 96 Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:31 safonovstanislav написав: Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел.

Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной.

Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетия



https://coronavirus.quora.com/?__ni__=0 ... _=40979025



CDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.



(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49.

(2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64.

(3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low.

(4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.

Если учесть, что в 30-49 неваксы умирают крайне редко, то результат хороший. Для престарелых ваксов. Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:32 airmax78 написав: Интересно, сколько должно в сутки умирать, чтобы антипрививочники чуть-чуть притихли? Не говорю - задумались - невозможного не прошу. Просто притихли



Боюсь, тут можно ответить лишь известной шуткой, уточненной на злобу дня - чем больше антиваксов, тем меньше антиваксов

