safonovstanislav написав:Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел. Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной. Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетия
CDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.
(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49. (2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64. (3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low. (4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.
Если учесть, что в 30-49 неваксы умирают крайне редко, то результат хороший. Для престарелых ваксов.
Востаннє редагувалось Vint в П'ят 22 жов, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.