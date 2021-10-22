safonovstanislav написав:Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел. Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной. Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетия
CDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.
(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49. (2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64. (3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low. (4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.
Если учесть, что в 30-49 неваксы умирают крайне редко, то результат хороший. Для престарелых ваксов.
Востаннє редагувалось Vint в П'ят 22 жов, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Тадам! Если ранее в Воронеже в месяц было в среднем 700 захоронений, то в 2021 году цифры увеличились, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. В январе были похоронены более 900 воронежцев, в феврале – почти 800, в марте – более 900. С июля пугающе стабильно – более 1 тыс. человек. В октябре, который ещё не завершился, похоронили уже 1 070 человек, причём только за первые пять дней месяца – 282.
Я смотрю, не взирая на нещадную беспредельную дискриминацию людей на форуме по медицинскому признаку, новые лица приходили и держали *21* зашуганных в тонусе Ну что поделаешь, всех 80% здоровых активных людей не забанишь.
Я смотрю, не взирая на нещадную беспредельную дискриминацию людей на форуме по медицинскому признаку, новые лица приходили и держали *21* зашуганных в тонусе Ну что поделаешь, всех 80% здоровых активных людей не забанишь.
Молчаливых антиваксов здесь никто не дискриминирует - только несущих опасную пропаганду