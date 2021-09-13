Я смотрю, не взирая на нещадную беспредельную дискриминацию людей на форуме по медицинскому признаку, новые лица приходили и держали *21* зашуганных в тонусе Ну что поделаешь, всех 80% здоровых активных людей не забанишь.
Молчаливых антиваксов здесь никто не дискриминирует - только несущих опасную пропаганду
та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся.
safonovstanislav написав:Вообщем, с вакцинацией, насколько я понял, всё-таки провал вышел. Молодые и так не умирают, а для стариков вакцинация оказалась бесполезной. Мировой фейспалм. Потомки будут вспоминать текущую кампанию по вакцинированию, как провал века, если не тысячелетия
CDC COVID Data Tracker: Now has data on vax/unvax deaths.
(1) Death rate for vax 65–79 is similar to unvax 30–49. (2) Death rate for vax 80+ is similar to unvax 50–64. (3) Death rate for unvax/vax 18–29 is low. (4) Please use safer behaviors IN ADDITION to vaccination. ESPECIALLY if you are age 65+, have unhealthy co-morbidities (e.g. diabetes, complicated hypertension, obesity level 2+ or underweight), or are immunocompromised.
Если учесть, что в 30-49 неваксы умирают крайне редко, то результат хороший. Для престарелых ваксов.
safonovstanislav дал цитату, противоречащую его утверждению, но данные интересные. Так что, спасибо. Да и вообще сайт интересный. Там есть статья Кристофер ВанЛанг - https://coronavirus.quora.com/. В частности, автор сравнивает иммунитет после болезни и после вакцины. Прошу прощения за длинную цитату, но, по-моему, интересно и полезно, а антиваксы в большинстве не склонны к чтению того, что их не устраивает.
Укрепился ли иммунитет после заражения?
Те, кто устойчив к вакцинам, все еще придерживаются общей идеи, что иммунитет у выживших после инфекции (только это они называют «естественным») каким-то образом сильнее.
Первоначальные данные свидетельствуют о низкой частоте повторного инфицирования [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] . Их с энтузиазмом восприняли как «свидетельство сильного естественного иммунитета», например [ 11 ]. К сожалению, многие из этих исследований являются косвенными исследованиями (ответы на антитела, а не тщательными надзорными исследованиями), краткосрочными или недостаточно учитывают Delta; некоторые просто мусор. [ 12 ]
В последнее время мы получили более надежные данные. Результаты не выглядят хорошими для долгосрочного иммунитета после инфекции:
1. Если вы были инфицированы, но не вакцинировались, в среднем вы заразитесь новой инфекцией примерно через 16 месяцев. [ 13 ] В течение некоторого времени мы знали, что повторное заражение не обязательно протекает легче. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Если ваша первоначальная инфекция была легкой (с меньшим выделением), у вас больше шансов заразиться повторно. [ 18 ]
2. Если ваша первоначальная инфекция была легкой (с меньшим выделением), у вас больше шансов заразиться повторно. [ 18 ]
3. В датском исследовании первого всплеска в конце 2020 года и второго всплеска в период с марта по май 2021 года в течение периода 3–6 месяцев первоначальная инфекция обеспечивала около 80% защиты от повторного заражения. [ 19 ] Это звучит впечатляюще, пока вы не поймете, что всего через несколько месяцев осталось 20% незащищенных. Точно так же шестимесячное предварительное исследование Delta в Англии показало «84% защиты» (т.е. 16% незащищенности). [ 20 ]
4. Бразильское исследование показало, что 13,6% всех случаев инфицирования гамма-вариантом были повторными инфекциями [ 21 ] (препринт).
5. В недавнем подробном анализе прорывных инфекций и повторных инфекций в Оклахоме [ 22 ] показатель прорывных инфекций после вакцинации составлял около 1% для вакцины J&J (1077 на 100 000 человек) и около половины этого показателя для Moderna и Pfizer. Почти все они избежали госпитализации и смерти. Напротив, отношение частоты повторного инфицирования к частоте случаев прорыва было постоянно больше единицы, даже при повторном инфицировании, определяемом как «через 3 месяца». (Интересно отметить, что в этом анализе у половины умерших не было ни одной «сопутствующей болезни».)
Ромасик написав:та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся.
И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?
Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.
Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..
ЛАД написав:Опять передёргиваете. Вообще-то из Вашей цитаты не очевидно, что это фейк. Единственное, что можно сказать, что Бранд не проверил это сообщение. И даже если это фейк, то его состряпал не Бранд. ..........
Вы же не знаете Joel Smalley запостил фейк или нет - но сами не проверили информацию, но "на умных щах" утверждаете, что это фейк. На каком основании? На основании "индульгенции вакцинатора" и "независимого демографа-вирусолога-ковидолога из фейсбучика"?
Joel Smalley проверил инормацию, и сделал свои выводы как "независимый аналитик данных".
Опровергайте или покоряйтесь
Покажите хоть 1 пруф "ковидвечеринки" и что "она умерла" (а была ли "она"?)
1. Интересно с Вами разговаривать. Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний. Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост? 2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?
Ромасик написав:та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся.
И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?
Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.
Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..
это звучит как притча и первая заповедь вакса (который в больничку же попадать не должен и его жаба давить не должна). Вакс не сделал все, чтобы не заболеть - поскольку он не вылечил сопутствующие заболевания. Почему какой-то жиртрест должен иметь приоритет только потому, что он всю жизнь не беспокоился о своем здоровье? И почему вообще люди не ведущие ЗОЖ должны лечиться за мои налоги? А при перегрузке медицинской системы надо интересоваться теми, кто ее перегружает, а не студентами в общагах и спортзалах. И гидропарках.