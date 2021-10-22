ЛАД написав:1. Интересно с Вами разговаривать. Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний. Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост? 2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?
1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень 2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему. Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл
ЛАД написав:1. Интересно с Вами разговаривать. Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний. Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост? 2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?
1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень 2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему. Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл
ЛАД написав:1. Зачем Вы так дёшево врёте? Вы ничего не обрезали, мой пост процитирован полностью. Но не тот, на который Вы отвечаете. Отвечаете Вы, как я понимаю, на viewtopic.php?p=5319460#p5319460 и viewtopic.php?p=5318932#p5318932. 2. С липовыми сертификатами, как понимаю, Вы уже сталкивались?
1. Я может где-то ошибся, но не врал 1.1. Модераторы трут ответы, поэтому беседа выглядит рваной. Копаться и "восстанавливать истину" нет "часу и натхнення" 2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась
yama написав:повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ?
Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование.
В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками. У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала... У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире. Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации.
yama, Ваш пост удалили. Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url]. Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный практикующий врач (и просто приятная женщина ). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные. Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен. Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины. Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть. И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть. Посмотрите ещё мой пост viewtopic.php?p=5320038#p5320038 и пройдите по ссылке. Это, конечно, не научный труд, но тем не менее. Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен.