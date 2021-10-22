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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4016401740184019 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97 Мені вже зробили щеплення 60% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 97 Додано: П'ят 22 жов, 2021 23:58 ЛАД написав: 1. Интересно с Вами разговаривать.

Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний.

Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост?

2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь? 1. Интересно с Вами разговаривать.Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний.Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост?2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?

1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень

2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему.

Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл 1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему.Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 00:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: сдулся потолочный прогноз сдулся потолочный прогноз

Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50, не более 10к случаев и вот это вот " все позади".





ЛАД написав: P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда.



Ромасик написав: на черной зоне на черной зоне



Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей... Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50, не более 10к случаев и вот это вот " все позади".Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей... Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 жов, 2021 00:23, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5148 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 00:22 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: 1. Интересно с Вами разговаривать.

Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний.

Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост?

2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь? 1. Интересно с Вами разговаривать.Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний.Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост?2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?

1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень

2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему.

Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл 1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему.Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл

1. Зачем Вы так дёшево врёте?

Вы ничего не обрезали, мой пост процитирован полностью. Но не тот, на который Вы отвечаете.

Отвечаете Вы, как я понимаю, на viewtopic.php?p=5318932#p5318932.

2. С липовыми сертификатами, как понимаю, Вы уже сталкивались? 1. Зачем Вы так дёшево врёте?Вы ничего не обрезали, мой пост процитирован полностью. Но не тот, на который Вы отвечаете.Отвечаете Вы, как я понимаю, на viewtopic.php?p=5319460#p5319460 2. С липовыми сертификатами, как понимаю, Вы уже сталкивались? ЛАД 2 Повідомлень: 20104 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 00:33 ЛАД написав: 1. Зачем Вы так дёшево врёте?

Вы ничего не обрезали, мой пост процитирован полностью. Но не тот, на который Вы отвечаете.

Отвечаете Вы, как я понимаю, на viewtopic.php?p=5319460#p5319460 и viewtopic.php?p=5318932#p5318932.

2. С липовыми сертификатами, как понимаю, Вы уже сталкивались? 1. Зачем Вы так дёшево врёте?Вы ничего не обрезали, мой пост процитирован полностью. Но не тот, на который Вы отвечаете.Отвечаете Вы, как я понимаю, на viewtopic.php?p=5319460#p5319460 и viewtopic.php?p=5318932#p5318932.2. С липовыми сертификатами, как понимаю, Вы уже сталкивались?

1. Я может где-то ошибся, но не врал

1.1. Модераторы трут ответы, поэтому беседа выглядит рваной. Копаться и "восстанавливать истину" нет "часу и натхнення"

2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась 1. Я может где-то ошибся, но не врал1.1. Модераторы трут ответы, поэтому беседа выглядит рваной. Копаться и "восстанавливать истину" нет "часу и натхнення"2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8541 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 00:51 ЛАД написав: yama написав: повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ? повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ?

Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование. Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование.

В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками.

У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала...

У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире.

Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации. В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками.У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала...У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире.Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации. antey1969 1

Повідомлень: 10912 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3183 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 01:17 yama, Ваш пост удалили.

Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url].

Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный практикующий врач (и просто приятная женщина ). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные.

Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен.

Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины.

Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть.

И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть.

Посмотрите ещё мой пост

Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили.

Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен. , Ваш пост удалили.Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url].Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный(и просто приятная женщина). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные.Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен.Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины.Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть.И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть.Посмотрите ещё мой пост viewtopic.php?p=5320038#p5320038 и пройдите по ссылке. Это, конечно, не научный труд, но тем не менее.Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили.Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 23 жов, 2021 01:29, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20104 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 01:28 antey1969 написав: ЛАД написав: yama написав: повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ? повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ?

Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование. Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование.

В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками.

У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала...

У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире.

Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации. В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками.У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала...У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире.Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации.

Я, собственно, это и имел ввиду - "где-то и для кого-то". Я, собственно, это и имел ввиду - "где-то и для кого-то". ЛАД 2 Повідомлень: 20104 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 06:18 zРадио написав: Ромасик написав: та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся. та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся.



И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?



Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.



Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?.. И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..



Я не пойду туда лечиться . Причина простая - умереть я могу дома а не в государственной больнице . где шансов умереть и меня никто лечить не будет - гораздо больше за дом Я не пойду туда лечиться . Причина простая - умереть я могу дома а не в государственной больнице . где шансов умереть и меня никто лечить не будет - гораздо больше за дом moldashavanin

Повідомлень: 801 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 06:22 ЛАД написав: yama, Ваш пост удалили.

Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url].

Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный практикующий врач (и просто приятная женщина ). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные.

Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен.

Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины.

Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть.

И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть.

Посмотрите ещё мой пост

Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили.

Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен. , Ваш пост удалили.Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url].Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный(и просто приятная женщина). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные.Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен.Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины.Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть.И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть.Посмотрите ещё мой пост viewtopic.php?p=5320038#p5320038 и пройдите по ссылке. Это, конечно, не научный труд, но тем не менее.Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили.Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен.



Может нужно сказать прямо - Благодаря иммуностимуляторами , под видом вакцины , нам удалось на время остановить вирус . Короче говоря - накачали всех стероидами и получить победу Может нужно сказать прямо - Благодаря иммуностимуляторами , под видом вакцины , нам удалось на время остановить вирус . Короче говоря - накачали всех стероидами и получить победу moldashavanin

Повідомлень: 801 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4016401740184019 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7808 10903591

ЛОБ П'ят 22 жов, 2021 22:12