ЛАД написав:1. Интересно с Вами разговаривать. Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний. Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост? 2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?
1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень 2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему. Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл
ЛАД написав:1. Интересно с Вами разговаривать. Цитируете мой сегодняшний пост, а отвечаете на вчерашний. Я вчера показывал противоречие в Вашей цитате. Вы не заметили? Или заметили, но нечего сказать, поэтому и не цитируете тот мой пост? 2. Я не могу привести пруф ковидвечеринки. Кроме того, я не могу привести за руку человека, сделавшего липовый сертификат о вакцинации. "Соседка рассказала", естественно, не аргумент. Но интересно, в том что такое делают, Вы тоже сомневаетесь?
1. Форум написал, что не может цитировать сообщение из-за "более 3-х вложенных сообщений". Поэтому обрезал цитату как получилось, чтоб хоть как-то было понятно, на что я отвечаю. Получилось видимо не очень 2. "Ковид-вечеринки" это какая-то "теория заговора" от вакцинаторов, т.к. я об этом читаю только в пересказах "фейсбучных аналитиков" и т.п. В реальной жизни не сталкивался не то что с "ковид-вечеринкой", а даже хотя бы с объявлением на эту тему. Никто ни одного примера такой "вечеринки" не привёл
ЛАД написав:1. Зачем Вы так дёшево врёте? Вы ничего не обрезали, мой пост процитирован полностью. Но не тот, на который Вы отвечаете. Отвечаете Вы, как я понимаю, на viewtopic.php?p=5319460#p5319460 и viewtopic.php?p=5318932#p5318932. 2. С липовыми сертификатами, как понимаю, Вы уже сталкивались?
1. Я может где-то ошибся, но не врал 1.1. Модераторы трут ответы, поэтому беседа выглядит рваной. Копаться и "восстанавливать истину" нет "часу и натхнення" 2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась
yama написав:повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ?
Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование.
В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками. У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала... У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире. Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации.
yama, Ваш пост удалили. Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url]. Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный практикующий врач (и просто приятная женщина ). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные. Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен. Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины. Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть. И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть. Посмотрите ещё мой пост viewtopic.php?p=5320038#p5320038 и пройдите по ссылке. Это, конечно, не научный труд, но тем не менее. Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 23 жов, 2021 01:29, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:повторю вопрос - почему нету публичного ценника на этот коктейль и такой публичной платной услуги ?
Точно не скажу, но думаю, что частники его не закупили (возможно, не могут), а государство закупило весьма ограниченное количество совсем не для продажи в широкое пользование.
В России он точно есть в клиниках для избранных, это упоминалось на российской конференции докладчиками. У нас тоже наверно где-то и для кого-то есть, но во избежание грандиозного скандала... У людей типа Авакова, Порошенко, Ахметова, Юли и т. д. доступ к коктейлям точно будет(в крайнем случае через ту же самую Рашку). Но по тому на каком расслабоне депутатня и чиновничество, думаю, что доступ к коктейлям антител гораздо шире. Правда лично о таких запасах в нашей стране пока не слышал, скорее всего просто не тот уровень коммуникации.
Я, собственно, это и имел ввиду - "где-то и для кого-то".
Ромасик написав:та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся.
И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?
Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.
Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..
Я не пойду туда лечиться . Причина простая - умереть я могу дома а не в государственной больнице . где шансов умереть и меня никто лечить не будет - гораздо больше за дом
ЛАД написав:yama, Ваш пост удалили. Но я посмотрел Вашу первую ссылку [url]https:/youtu.be/WpKryXer6ys[/url]. Что можно сказать. Предполагаю, что она прекрасный практикующий врач (и просто приятная женщина ). Но многие высказывания о вакцинации достаточно сомнительные. Особенно, что касается вакцинации при наличии антител. Неоднократно писалось, что никто пока не может сказать, какой уровень антител достаточен. Она говорит о возможной опасности вакцинации для тех, кто болел тяжело. Но вакцины не содержат "живого" вируса, тем более мРНК-вакцины. И практика не подтверждает её опасений. Уже вакцинированы сотни млн. людей, много писали о побочках. Но ни разу не видел сообщений о том, что кто-то из тяжело перенесших болезнь заболел после вакцины. Тезис о бесполезности вакцины для тех, у кого есть антитела тоже сомнительный. Достаточно много случаев повторного заболевания. И опыт Израиля показал, что даже 3-я доза не несёт опасности, зато помогла сбить новую волну. Хотя антитела после 2-х доз и после болезни наверняка есть. И опять же, уже писали, да Вы и сами прекрасно знаете, что многие вакцины вводятся несколько раз. По её логике это бесполезно, т.к. и после первого раза антитела уже есть. Посмотрите ещё мой пост viewtopic.php?p=5320038#p5320038 и пройдите по ссылке. Это, конечно, не научный труд, но тем не менее. Юриста, уж простите, не смотрел. Освещение закона не интересно. Юристы могут "освещать" очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. Так же, как не интересно видео с проверкой сертификатов в автобусе. Полицейский должен просто ответить: "Я выполняю постановление Кабмина. Проверять его соответствие закону в мои функции не входит. Вам не нравится постановление? Обращайтесь в суд и опротестовывайте его. А сейчас не мешайте работать". Всё. На этом разговор окончен.
Может нужно сказать прямо - Благодаря иммуностимуляторами , под видом вакцины , нам удалось на время остановить вирус . Короче говоря - накачали всех стероидами и получить победу