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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4017401840194020 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97 Мені вже зробили щеплення 60% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 97 Додано: Суб 23 жов, 2021 08:31 ЛАД написав: За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19



Или Вы о чём-то другом? Или Вы о чём-то другом?

да, я о более высокой материи

ЛАД написав: P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. Правда, не могу сказать, что сильно скучали. P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. Правда, не могу сказать, что сильно скучали.

зато ваше нытИе на месте. да, я о более высокой материизато ваше нытИе на месте. Ромасик Повідомлень: 3232 З нами з: 30.03.15 Подякував: 663 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 08:32 Hotab написав: Ромасик написав: сдулся потолочный прогноз сдулся потолочный прогноз

Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50, не более 10к случаев и вот это вот " все позади".





ЛАД написав: P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда.



Ромасик написав: на черной зоне на черной зоне



Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей... Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50, не более 10к случаев и вот это вот " все позади".Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей...

кроме флуда и оскорблений что-то будет? кроме флуда и оскорблений что-то будет? Ромасик Повідомлень: 3232 З нами з: 30.03.15 Подякував: 663 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 08:34

Сегодня, к счастью, без рекордов.

За вчера, как уже сообщил hotab 483 смерти.

За последние 7 дней 3072 смерти, т.е. среднесуточное 439 смертей (на вчера 2866 и 409).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 10,11 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 12,54 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.



P.s. Вчера был рекорд по новым случаям за день- 23785. Но это не отслеживаю, т.к. эта величина сильно зависит от количества тестов, а тестов в последнее время стало заметно больше. За вчера, например,

Здійснено тестувань за добу – 137624

в т. ч.:

методом ПЛР — 72808

методом ІФА — 17738

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47078

Всего без ИФА - 119.886. До вспышки делали раза в 1,5 меньше. Хроника приближения к 50.Сегодня, к счастью, без рекордов.За вчера, как уже сообщил483 смерти.За последние 7 дней 3072 смерти, т.е. среднесуточное 439 смертей (на вчера 2866 и 409).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 10,11 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 12,54 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.P.s. Вчера был рекорд по новым случаям за день- 23785. Но это не отслеживаю, т.к. эта величина сильно зависит от количества тестов, а тестов в последнее время стало заметно больше. За вчера, например,Всего без ИФА - 119.886. До вспышки делали раза в 1,5 меньше. ЛАД 2 Повідомлень: 20106 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49 Вкладчик1234 написав: 2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась 2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась

С Савченко, имхо, любители пловцов на гидропарке опять все переврали.

Здесь есть видео - она достойно держалась (а то я раньше считал ее дурой).

https://news.liga.net/politics/news/sav ... schestvuet

Видео, которое ваксы, я так понимаю, выставляют за зраду, ничего особо не раскрывает о подделке - звучит, что кюар код не читается. А ее то какое дело, что он не читается? СМИ говорят о "подделке" и о ее "задержании", хотя это немного другие процессуальные действия, чем беседа в зале ожидания насчет нечитаемости кюар кода.

По этому здесь вакс-пропагандисты, я бы даже сказал, выстрелили себе в ногу потому что:

1) показали что высшие мира сего тупо покупают сертификаты

2) если не будет публичной порки, то за это еще и нет никакой ответственности. С Савченко, имхо, любители пловцов на гидропарке опять все переврали.Здесь есть видео - она достойно держалась (а то я раньше считал ее дурой).Видео, которое ваксы, я так понимаю, выставляют за зраду, ничего особо не раскрывает о подделке - звучит, что кюар код не читается. А ее то какое дело, что он не читается? СМИ говорят о "подделке" и о ее "задержании", хотя это немного другие процессуальные действия, чем беседа в зале ожидания насчет нечитаемости кюар кода.По этому здесь вакс-пропагандисты, я бы даже сказал, выстрелили себе в ногу потому что:1) показали что высшие мира сего тупо покупают сертификаты2) если не будет публичной порки, то за это еще и нет никакой ответственности. Ромасик Повідомлень: 3232 З нами з: 30.03.15 Подякував: 663 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49 Ромасик написав: ЛАД написав: За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19



Или Вы о чём-то другом? Или Вы о чём-то другом?

да, я о более высокой материи да, я о более высокой материи

О чём же это было? ПоделИтесь тайной.

ЛАД написав: P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. Правда, не могу сказать, что сильно скучали. P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. Правда, не могу сказать, что сильно скучали.

зато ваше нытИе на месте. зато ваше нытИе на месте.

У нас, видимо, слишком разное понимание терминов. По-моему, у меня объективная подача информации.

Или Вы предпочли бы, чтобы я, например, писал: "Сегодня 483 смерти, но это мелочи - всего 0,0011% населения. Завтра (через месяц, через квартал) эта цифра начнёт снижаться и мы получим 50 смертей в среднем за день за ближайшие 10 лет"?



кроме флуда и оскорблений что-то будет?

Вот уж о флуде не стоило бы. Не Вам бы об этом писать. О чём же это было? ПоделИтесь тайной.У нас, видимо, слишком разное понимание терминов. По-моему, у меня объективная подача информации.Или Вы предпочли бы, чтобы я, например, писал: "Сегодня 483 смерти, но это мелочи - всего 0,0011% населения. Завтра (через месяц, через квартал) эта цифра начнёт снижаться и мы получим 50 смертей в среднем за день за ближайшие 10 лет"?Вот уж о флуде не стоило бы. Не Вам бы об этом писать. ЛАД 2 Повідомлень: 20106 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4893 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 08:55 ЛАД

1) о средней за неделю

2) ваша подача инфы - это мягко говоря видение пенсионера

3) да, флудить и забалтывать тему здесь можно только истинным ваксам

4) когда начнет снижаться - гадалки говорят после 8 ноября. Ромасик Повідомлень: 3232 З нами з: 30.03.15 Подякував: 663 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4017401840194020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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