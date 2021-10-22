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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4017401840194020

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97
Мені вже зробили щеплення
60%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:31

  ЛАД написав:
За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19


Или Вы о чём-то другом?

да, я о более высокой материи
  ЛАД написав:P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. Правда, не могу сказать, что сильно скучали.

зато ваше нытИе на месте.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:32

  Hotab написав:
  Ромасик написав:сдулся потолочный прогноз

Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50, не более 10к случаев и вот это вот " все позади".


  ЛАД написав:P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда.


  Ромасик написав: на черной зоне


Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей...

кроме флуда и оскорблений что-то будет?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:34

Хроника приближения к 50.
Сегодня, к счастью, без рекордов.
За вчера, как уже сообщил hotab 483 смерти.
За последние 7 дней 3072 смерти, т.е. среднесуточное 439 смертей (на вчера 2866 и 409).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 10,11 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 12,54 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

P.s. Вчера был рекорд по новым случаям за день- 23785. Но это не отслеживаю, т.к. эта величина сильно зависит от количества тестов, а тестов в последнее время стало заметно больше. За вчера, например,
Здійснено тестувань за добу – 137624
в т. ч.:
методом ПЛР — 72808
методом ІФА — 17738
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47078

Всего без ИФА - 119.886. До вспышки делали раза в 1,5 меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49

  Вкладчик1234 написав:2. Говорили про "ковид-вечеринки", переключились на "ковид-липу". Отвечаю: лично я не встречался, но слышал, что вроде Савченко спалилась

С Савченко, имхо, любители пловцов на гидропарке опять все переврали.
Здесь есть видео - она достойно держалась (а то я раньше считал ее дурой).
https://news.liga.net/politics/news/sav ... schestvuet
Видео, которое ваксы, я так понимаю, выставляют за зраду, ничего особо не раскрывает о подделке - звучит, что кюар код не читается. А ее то какое дело, что он не читается? СМИ говорят о "подделке" и о ее "задержании", хотя это немного другие процессуальные действия, чем беседа в зале ожидания насчет нечитаемости кюар кода.
По этому здесь вакс-пропагандисты, я бы даже сказал, выстрелили себе в ногу потому что:
1) показали что высшие мира сего тупо покупают сертификаты
2) если не будет публичной порки, то за это еще и нет никакой ответственности.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19


Или Вы о чём-то другом?

да, я о более высокой материи

О чём же это было? ПоделИтесь тайной.
  ЛАД написав:P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. Правда, не могу сказать, что сильно скучали.

зато ваше нытИе на месте.

У нас, видимо, слишком разное понимание терминов. По-моему, у меня объективная подача информации.
Или Вы предпочли бы, чтобы я, например, писал: "Сегодня 483 смерти, но это мелочи - всего 0,0011% населения. Завтра (через месяц, через квартал) эта цифра начнёт снижаться и мы получим 50 смертей в среднем за день за ближайшие 10 лет"?

кроме флуда и оскорблений что-то будет?

Вот уж о флуде не стоило бы. Не Вам бы об этом писать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:55

ЛАД
1) о средней за неделю
2) ваша подача инфы - это мягко говоря видение пенсионера
3) да, флудить и забалтывать тему здесь можно только истинным ваксам
4) когда начнет снижаться - гадалки говорят после 8 ноября.
Ромасик
 
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