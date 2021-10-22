да, я о более высокой материи
зато ваше нытИе на месте.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:31
да, я о более высокой материи
зато ваше нытИе на месте.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:32
кроме флуда и оскорблений что-то будет?
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:34
Хроника приближения к 50.
Сегодня, к счастью, без рекордов.
За вчера, как уже сообщил hotab 483 смерти.
За последние 7 дней 3072 смерти, т.е. среднесуточное 439 смертей (на вчера 2866 и 409).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 10,11 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 12,54 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
P.s. Вчера был рекорд по новым случаям за день- 23785. Но это не отслеживаю, т.к. эта величина сильно зависит от количества тестов, а тестов в последнее время стало заметно больше. За вчера, например,
Всего без ИФА - 119.886. До вспышки делали раза в 1,5 меньше.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49
С Савченко, имхо, любители пловцов на гидропарке опять все переврали.
Здесь есть видео - она достойно держалась (а то я раньше считал ее дурой).
Видео, которое ваксы, я так понимаю, выставляют за зраду, ничего особо не раскрывает о подделке - звучит, что кюар код не читается. А ее то какое дело, что он не читается? СМИ говорят о "подделке" и о ее "задержании", хотя это немного другие процессуальные действия, чем беседа в зале ожидания насчет нечитаемости кюар кода.
По этому здесь вакс-пропагандисты, я бы даже сказал, выстрелили себе в ногу потому что:
1) показали что высшие мира сего тупо покупают сертификаты
2) если не будет публичной порки, то за это еще и нет никакой ответственности.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49
О чём же это было? ПоделИтесь тайной.
У нас, видимо, слишком разное понимание терминов. По-моему, у меня объективная подача информации.
Или Вы предпочли бы, чтобы я, например, писал: "Сегодня 483 смерти, но это мелочи - всего 0,0011% населения. Завтра (через месяц, через квартал) эта цифра начнёт снижаться и мы получим 50 смертей в среднем за день за ближайшие 10 лет"?
Вот уж о флуде не стоило бы. Не Вам бы об этом писать.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:55
ЛАД
1) о средней за неделю
2) ваша подача инфы - это мягко говоря видение пенсионера
3) да, флудить и забалтывать тему здесь можно только истинным ваксам
4) когда начнет снижаться - гадалки говорят после 8 ноября.
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