Додано: Суб 23 жов, 2021 09:37

Ромасик написав: zРадио написав: Ромасик написав: Привет палате №6!))



Я смотрю, не взирая на нещадную беспредельную дискриминацию людей на форуме по медицинскому признаку, новые лица приходили и держали *21* зашуганных в тонусе

Ну что поделаешь, всех 80% здоровых активных людей не забанишь. Привет палате №6!))Я смотрю, не взирая на нещадную беспредельную дискриминацию людей на форуме по медицинскому признаку, новые лица приходили и держали *21* зашуганных в тонусеНу что поделаешь, всех 80% здоровых активных людей не забанишь.



Молчаливых антиваксов здесь никто не дискриминирует - только несущих опасную пропаганду Молчаливых антиваксов здесь никто не дискриминирует - только несущих опасную пропаганду

та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся. та ладно, а не пускать в больницы антиваксов здесь не звучало? Нет, не конкретно меня, а обобщенно 80% населения? Это так первое вспомнившееся.

Так точно, не впускать, если "этовсеголишьпростойгрипп".Или, если уже так сильно хочется, пусть оплачивают лечение по полной, как в частной клинике.В фб Истребин поднял интересую тему: сколько государство из бюджета тратится на лечение антиваксов:Чому ми бідні ? - Бо дурні.Вчера Ляшко озвучил стоимость лечения одного пациента от Ковида. В сентябре она составила 22 тыс грн. Исходя из этих данных я умножил число суточных госпитализаций пациентов, на 22 тыс грн, которые необходимо потратить в среднем на его лечение. Да это не точные расходы, но очень показательные.Так например в сентябре государство потратило 953 млн грн . За 22 дня октября расходы уже составили 1,8 млрд грн, и до конца месяца они вырастут до 2,5-2,7 млрд грн.У меня только один вопрос. Вы ( Кабмин, Шмыгаль, Ляшко и пр ) когда наконец-то решились выделить 25 млн грн на промокомпанию по ТВ, вы вообще чем-то думали, или в вас там думающих нет вообще ?Вам все говорили, разворачивайте летом промо компанию, по рекламе вакцинации...но нет.....грошей нэма. Зато сейчас деньги есть, да ? Только за сентябрь-октябрь придется потратить около 3,5 млрд грн на лечение ( и это без учета потерь доходов бюджета от частичных локдаунов ) Сейчас значит гроши э, а раньше их не было ? - Летом можно было потратить 100-200 млн на рекламу, с сентября начать вводить обязательную вакцинацию...но нееееетттт..... немаэ повноважень....Правительство временщиков, уровень планирования на сейчас. Стратегическое мышление - нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться.....Довбни. Других слов нет.